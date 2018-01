Wirtschaftsjunioren Offenbach spenden an DKMS

Einen Spendenscheck über 23.000 Euro übergaben die Wirtschaftsjunioren Offenbach der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Offenbach am Main.



„Das Geld ist das verbliebene Vereinsvermögen des im Jahr 2001 von den Wirtschaftsjunioren eigens gegründeten gemeinnützigen Vereins Einfach Leben e.V., über den wir in 16 Jahren insgesamt 200.000 Euro an Spendengeldern gesammelt und mehr als 15 Typisierungsaktionen zugunsten der DKMS organisiert und abgewickelt haben“, so Peter Horn, Vorsitzender von „Einfach Leben“ und ehemaliger Offenbacher Wirtschaftsjuniorenpräsident.



Da der Vorstand von „Einfach Leben“, dem neben Horn noch Peter Sülzen und Konrad Fleckenstein angehören, dem Wirtschaftsjuniorenalter von maximal 40 Jahren entwachsen sei und die heutigen Wirtschaftsjunioren eigene Projekte voranbringen wollen, habe man sich entschlossen, den Verein aufzulösen.



Laut Sabrina Bellen von der DKMS wird das Geld ganz im Sinne der Wirtschaftsjunioren verwendet. „Die Wirtschaftsjunioren kümmern sich vor Ort sehr viel um Schüler. Daher wird das Geld auch unserem DKMS-Schulprogramm zugutekommen. Um Typisierungen an Schulen anbieten zu können, sind wir auf Spendengelder, wie von den Wirtschaftsjunioren, angewiesen“, so Bellen.

