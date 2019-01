Wirtschaftsjunioren starten in ein abwechslungsreiches Jahresprogramm

22.01.19

Unter der Leitung der neuen Kreissprecherin Melanie Renje nimmt der Vorstand der Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken seine Arbeit auf. Gemeinsam engagiert sich die Junge Wirtschaft auch 2019 wieder mit zahlreichen Projekten und Veranstaltungen ehrenamtlich für den Wirtschafts- und Lebensraum Heilbronn-Franken.



Kreissprecherin Melanie Renje: „Das Jahr 2019 wird aufgrund der noch ungeklärten Brexit-Lösung, den schwer abzuschätzenden Folgen der US-amerikanischen Handelspolitik sowie der anstehenden Europawahl spannend. Wir WJ erwarten dennoch eine robuste heimische Wirtschaft, die aber weiterhin viele Herausforderungen bewältigen muss.“



Nach Ansicht der Jungen Wirtschaft zählt dazu der weiterhin akute und wachsende Fach- und Führungskräftemangel. Zudem finden die Unternehmen immer schwieriger ausreichend qualifizierte Auszubildende.



Renje ergänzt: „Als Wirtschaftsjunioren bringen wir uns aktiv in wirtschafts- und gesellschaftspolitische Diskussionen ein und vertreten damit die Interessen unserer und zukünftiger Generationen nachhaltig.“



Die jungen Unternehmer und Führungskräfte veranstalten 2019 daher wieder viele Veranstaltungen zu aktuellen Themen in ihren vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim. Den traditionellen Jahresauftakt machen dabei die 25. Konjunkturprognosen am 7. Februar in Heilbronn.



Ende März richten sie in Heilbronn für den neuen Bundesvorstand und die amtierenden Kreissprecher eine Frühjahrskonferenz und eine Bundesdelegiertenversammlung aus. Hierzu werden rund 150 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet in der Käthchenstadt erwartet.



Weiteres Highlight ist die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Jenseits vom Mittelmaß“, die sich am 28. Mai mit den wirtschaftlichen Chancen einer klugen Energiewende befasst.



WJ-Vorsitzende Renje: „Wir WJ wollen, dass sich in unserem Land etwas bewegt. Deshalb überlassen wir die Gestaltung unserer Zukunft nicht anderen, sondern übernehmen selbst Verantwortung für eine positive Entwicklung unserer Wirtschaftsregion.“



Mit zahlreichen Projekten werben die Junioren für innovatives Unternehmertum und unterstützen durch Vorträge und Trainings bei der Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge.



Mit der „Nacht der Ausbildung“, die in diesem Jahr in fünf Städten in Heilbronn-Franken durchgeführt wird, unterstützen die WJ wieder mehrere Hundert junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf und leisten so ihren Beitrag, damit zukünftige Fach- und Führungskräfte langfristig in der Region bleiben.



Renje: „Mit rund 250 aktiven Wirtschaftsjunioren sind wir der mitgliederstärkste Kreis in Deutschland. Das verschafft uns eine enorme Schlagkraft. Der Vielfalt und Expertise unserer Mitglieder ist es zu verdanken, dass wir auch dieses Jahr wieder in der Lage sind, ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Jahresprogramm aus Veranstaltungen und Projekten umzusetzen.“



Melanie Renje ist 36 Jahre alt. Die Diplom-Betriebswirtin (FH) ist hauptberuflich als Geschäftsführerin bei der Mittelstandszentrum Tauberfranken GmbH in Bad Mergentheim tätig. Das Unternehmen ist ein Dienstleistungs- und Existenzgründerzentrum und unterstützt darüber hinaus die Wirtschaftsförderung in der Region Main-Tauber. Seit 2018 ist Melanie Renje Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken. Innerhalb der WJ Heilbronn-Franken war Renje im Jahr 2016 Vorsitzende der Regionalgruppe Main-Tauber.



Neben Renje gehören zum WJ-Vorstand 2019 außerdem Isabell Dörr (Lidl Digital GmbH & Co. KG, Neckarsulm), Vorsitzende der Regionalgruppe Heilbronn, Tobias Arndt (ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, Mulfingen), Vorsitzender der Regionalgruppe Hohenlohe, Aaron Kübler (AKUB Consulting UG, Schwäbisch Hall), Vorsitzender der Regionalgruppe Schwäbisch Hall-Crailsheim und Sandra Kegelmann (aussicht:n Sandra Kegelmann, Wertheim) als Vorsitzende der Regionalgruppe Main-Tauber.

