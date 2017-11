Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken und die IHK Heilbronn-Franken laden am 20. November um 18:00 Uhr ins Heilbronner Haus der Wirtschaft (IHK) zur zweiten Ausgabe der neuen Veranstaltungsreihe „Mut zum Scheitern – Aus Misserfolg lernen“ ein.



Zum Unternehmertum gehört auch, das Risiko des Scheiterns einzukalkulieren. Das Scheitern einer Unternehmensidee oder eines Projektes gibt Unternehmen die Chance zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Doch nicht nur aus eigenen Fehlern kann man lernen, auch aus den Erfahrungen anderer. Diese Erfahrungen wollen die Wirtschaftsjunioren und die IHK in der Veranstaltungsreihe „Mut zum Scheitern – Aus Misserfolg lernen“ den Unternehmern der Region am 20. November um 18:00 Uhr in der IHK zum zweiten Mal vermitteln. Die Teilnahme ist kostenfrei.



Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Hanns Uwe Bechtel und Harald Gmeiner, geschäftsführende Gesellschafter der officeoptimizer GmbH aus Untergruppenbach. Sie starteten im Jahr 2002 mit ihrer Beratungs- und Projektdienstleistung für modernes und effektives Papier-Output-Management. Ihr Ziel war, im ersten Jahr 20 kleinere Unternehmen zu begeistern und als Kunden zu gewinnen – doch es kam alles ganz anders. Die beiden Unternehmensgründer werden erzählen, wie sie die Herausforderungen gemeistert und dadurch das heute erfolgreiche Unternehmen geschaffen haben.



Zuvor wird Aline Fischer, Center Managerin der Stadtgalerie Heilbronn, einen Impulsvortrag zum Thema „Marketing im Zeitalter der Digitalisierung: Über das Kreieren von WOW-Momenten, den Aufbau eines loyalen Kundenstammes und die Bedeutung von Kunden-Services“ halten.



Anmeldung:

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Wirtschaftsjunioren bitten um Anmeldung bis spätestens Montag, 13. November 2017 unter:



www.wjhn.de/nc/veranstaltungen

E-Mail info@wjhn.de

Telefon 07131 9677-108

Telefax 07131 9677-119

Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.V.

• Wer sind die WJ?



Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und ange-stellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirt-schaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit rund 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis in-nerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.



• Was wollen die WJ?



Die WJ Heilbronn-Franken sind Impulsgeber für die Region und verbessern mit ehrenamtlichem Engagement die Schlagkraft, die Attraktivität und das Miteinander des Wirtschafts- und Lebensraums Heilbronn-Franken. Für die Region engagieren sie sich für das Unternehmertum, setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein, unterstützen beim Übergang von der Schule in den Beruf und stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.



• Was machen die WJ?



Sie veranstalten Podiumsdiskussionen und Vortragsveranstaltungen, unter-stützen bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnach-folge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk.



Viele weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zu einer Mitgliedschaft sind unter www.wjhn.de zu finden.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren