Melanie Renje zur stellvertretenden Landesvorsit-zenden gewählt

Die Taubertälerin Melanie Renje wurde in den Vorstand der Wirtschaftsjunioren (WJ) Baden-Württemberg gewählt. Die diesjährige Kreissprecherin der WJ Heilbronn-Franken wird im kommenden Jahr das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden bekleiden. Für das Jahr 2021 ist turnusgemäß geplant, den Landesvorsitz zu übernehmen.



Auf der Landessitzung der baden-württembergischen Wirtschaftsjuniorenkreise in Baden-Baden wurde Melanie Renje am vergangenen Wochenende in den Landesvorstand der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg gewählt.



Renje ist 36 Jahre alt und als Geschäftsführerin bei der Mittelstandszentrum Tauberfranken GmbH tätig. Bei den WJ Heilbronn-Franken hat Renje in diesem Jahr als Kreissprecherin den Vorsitz inne. Sie ist zudem Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken.



Renje zu ihrer Motivation: „Wir Wirtschaftsjunioren übernehmen in ganz Baden-Württemberg Verantwortung für unser Bundesland und sind Vorbild für eine überregionale Zusammenarbeit. Als Vertreter der Jungen Wirtschaft begegnen wir wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen mit innovativen Projektideen. Den Dialog unseres Verbandes mit Wirtschaft und Politik weiter zu intensivieren ist mir ein besonderes Anliegen.“



Informationen zur Person Melanie Renje:



Informationen zum Landesverband der WJ Baden-Württemberg:



Die Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg bestehen aktuell aus 22 Kreisen mit rund 2.500 Mitgliedern. Damit sind in ganz Baden-Württemberg flächendeckend junge Unternehmer und Führungskräfte ehrenamtlich aktiv. Der Landesverband der Wirtschaftsjunioren Baden-Württemberg ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Kreisen und dem Bundesverband, er gibt Impulse in die Kreise, nimmt Ideen aus den Kreisen auf und trägt sie weiter. Darüber hinaus werden eigene Projekte und Veranstaltungen durchgeführt.



Informationen über die WJ Heilbronn-Franken:





Wer sind die WJ?





Die Wirtschaftsjunioren (WJ) Heilbronn-Franken sind Selbständige und angestellte Führungskräfte zwischen 21 und 40 Jahren und kommen aus Wirtschaftsunternehmen des Industrie- und Handelskammerbezirks Heilbronn-Franken. Mit über 200 Mitgliedern sind sie der mitgliederstärkste WJ-Kreis innerhalb der rund 210 bundesweiten WJ-Kreise. Alle Mitglieder sind in den vier Regionalgruppen Heilbronn, Hohenlohe, Main-Tauber und Schwäbisch Hall-Crailsheim aktiv.





Was wollen die WJ?





Die WJ Heilbronn-Franken sind Impulsgeber für die Region und verbessern mit ehrenamtlichem Engagement die Schlagkraft, die Attraktivität und das Miteinander des Wirtschafts- und Lebensraums Heilbronn-Franken. Für die Region engagieren sie sich für das Unternehmertum, setzen sich für Fach- und Führungskräfte ein, unterstützen beim Übergang von der Schule in den Beruf und stellen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.





Was machen die WJ?





Sie veranstalten Podiumsdiskussionen und Vortragsveranstaltungen, unterstützen bei Existenzgründung, Betriebsentwicklung und Unternehmensnachfolge und unterhalten ein starkes regionales und internationales Netzwerk.



Viele weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zu einer Mitgliedschaft sind unter www.wjhn.de zu finden.

