Zukunftssicherung für die Wirtschaftsförderung der Region Goslar

Gesellschafter und Unterstützer der WiReGo unterzeichnen Finanzierungsvertrag

Am 01. August 2010 wurde die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Goslar GmbH & Co. KG. (WiReGo) vom Landkreis Goslar und allen Kommunen gemeinsam mit sechs regionalen Kreditinstituten und der Technischen Universität Clausthal gegründet. Geschäftsführer Dr. Jörg Aßmann und sein Team haben in den vergangenen zehn Jahren ein umfassendes Beratungs- und Dienstleistungsportfolio für die Wirtschaft in der Region Goslar entwickelt. Dieses Engagement wurde nun honoriert, indem sich alle Partner unisono auf einen neuen, unbefristeten Finanzierungsvertrag einigten, der ab dem 01. August 2020 in Kraft treten wird. „Mit diesem Beschluss haben wir nun eine langfristige Planungssicherheit“, freut sich Dr. Jörg Aßmann. „Wir danken allen Gesellschaftern und Unterstützern für das dadurch zum Ausdruck gebrachte Vertrauen in unsere Arbeit.“



Neben der unbefristeten Laufzeit ist entscheidend, dass der neue Finanzierungsvertrag eine dauerhafte, jährliche Erhöhung der Beiträge vorsieht. Über diese Dynamisierung werden Lohntarifsteigerungen und Inflationsrate automatisch ausgeglichen und die Liquidität der Gesellschaft langfristig gesichert.



„Wirtschaftsförderung muss zukunftsorientiert und langfristig ausgerichtet sein“, unterstreicht Landrat Thomas Brych das Vorgehen. „Mit dieser Neuregelung geben wir der WiReGo die Planungssicherheit, die sie für eine erfolgreiche Arbeit braucht.“



Weiter an Bord sind als Träger neben den Kommunen und dem Landkreis Goslar die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, die Harzer Volksbank eG, die Volksbank im Harz eG, die Volksbank Braunlage, die Volksbank eG Seesen sowie die Braunschweigische Landessparkasse. Als neuer Gesellschafter wurde vor wenigen Jahren der Verein pro Goslar gewonnen, womit die Finanzierung der Wirtschaftsförderung für den Landkreis Goslar ein zusätzliches Standbein bekommen hat.



Zu den erfolgreichen Aufgaben bzw. Projekten, die die WiReGo dauerhaft betreut und umsetzt, gehören u.a. Einzelbetriebliche Investitionsförderung, Ansiedlung und Bestandspflege, Technologie- und Innovationsberatung, Gründungsberatung, Umsetzung der Projekte „Gründungsfreundliche Region Goslar“ sowie „Gründungszentrum Clausthal-Zellerfeld“.



„Dass die WiReGo in ihrem zehnten Jahr nach Gründung nun eine zukunftssichere, dauerhafte finanzielle Basis hat, ist verbunden mit dem Auftrag, die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen“, blickt Dr. Aßmann in die Zukunft. Landrat Brych ergänzt: „Mit dem neuen Vertrag bekräftigen alle Partner die Bedeutung, die sie in einer gut aufgestellten Wirtschaftsförderung für die Entwicklung unseres Landkreises sehen“.

