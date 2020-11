Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert den Welcome Service Region Stuttgart mit dem Welcome Center Stuttgart bis Ende 2023 mit einer Fördersumme von 566.448 Euro. Insgesamt werden die zehn Welcome Center sowie das landesweit tätige Welcome Center Sozialwirtschaft Baden-Württemberg im Rahmen des Förderprogramms des Landes Baden-Württemberg „Welcome Center für internationale Fachkräfte“ mit einer Gesamtfördersumme von fast 4,3 Millionen Euro unterstützt. Auch die Koordinierungsstelle, die die Interessen aller Welcome Center in Baden-Württemberg bündelt und die beim Welcome Service angesiedelt ist, wird mit 30.000 Euro weitergefördert



Die Welcome Center in Baden-Württemberg beraten kleine und mittlere Unternehmen dabei, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, helfen bei Einreiseformalitäten und geben Tipps, wie die Integration internationaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Unternehmen gelingt. Gleichzeitig unterstützen sie ausländische Fachkräfte und ihre Familien sowie ausländische Studierende bei der Ankunft und beraten zu sämtlichen Fragen rund um die Themen „Leben und Arbeiten in Baden-Württemberg“.



Fachkräftesicherung in der Region Stuttgart



Dr. Walter Rogg, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS), hebt hervor: „Die Themen Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung sind für die Region Stuttgart auch während der Corona-Pandemie nicht zu vernachlässigen. Der Welcome Service Region Stuttgart leistet mit seinen bewährten Beratungs-und Veranstaltungsanboten, aber auch mit virtuellen, kreativen Formaten und Lösungsansätzen im Welcome Center Stuttgart und in der Region einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung. Gerade jetzt ist es insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen schwierig, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und in ihr Unternehmen zu integrieren. Viele Fachkräfte haben zur Zeit Probleme bei der Einreise oder mit ihrem Aufenthalt. Hier setzt der Welcome Service Region Stuttgart an und informiert sie als kompetenter Ansprechpartner in der aktuellen Situation über Möglichkeiten und Einschränkungen. Dem Wirtschaftsministerium danken wir für die langfristige Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit.“



Persönliche und virtuelle Angebote für Unternehmen und internationale Fachkräfte



Der Welcome Service Region Stuttgart konnte auch während der Corona-Pandemie seine Arbeit fortsetzen. Für internationale Fachkräfte und Neubürger werden mehrsprachige Online-Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen der Arbeitsmarktintegration wie z.B. „Arbeitssuche/Bewerben“ oder „Arbeitsvertrag und Arbeitsrechte“ angeboten. Mit den digitalen Veranstaltungen werden oftmals auch Fachkräfte aus dem Ausland viel besser erreicht: An der virtuellen Willkommensveranstaltung „Your start in Stuttgart and the region“ haben rund 180 internationale Studierende aus dem In- und Ausland teilgenommen.



Doch auch die persönliche Beratung ist nach wie vor von großer Bedeutung: Seit Juni können sich internationale Fachkräfte und Neubürgerinnen wieder im Welcome Center Stuttgart beraten lassen. Dort wurden in diesem Jahr rund 1.300 qualifizierte internationale Fachkräfte aus über 150 Ländern beraten. Die Regionalen Sprechstunden für internationale Fachkräfte und Unternehmen aus der Region in den fünf Landkreisen wurden im September wiederaufgenommen; derzeit finden sie unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften vor Ort oder digital statt. Damit kleine und mittelständische Unternehmen die Möglichkeit haben, von anderen Unternehmen zu lernen, lädt der Welcome Service gemeinsam mit dem Welcome Center Sozialwirtschaft zu einem Online-Workshop am 18. November ein: Das AWO Seniorenzentrum Ulm Weststadt, die Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald und die acelsis GmbH berichten über ihre Erfahrungen, die sie mit der Integration ausländischer Fachkräfte gemacht haben.



Virtuelle Gratulation zur Weiterförderung



Im Rahmen des virtuellen Landesnetzwerktreffens der Welcome Center Baden-Württemberg am 5. November gratulierte Staatssekretärin Katrin Schütz den elf Welcome Centern in Baden-Württemberg zur Weiterförderung und überreichte symbolisch einen Scheck in Höhe von fast 4,3 Millionen Euro.



„Die schwierige Situation durch die Corona-Pandemie darf nicht dazu führen, dass wir in unseren langfristigen Bemühungen nachlassen, internationale Fachkräfte zu gewinnen und zu integrieren. Eine wichtige Voraussetzung für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg des Standorts Baden-Württemberg ist ein ausreichendes Angebot an qualifizierten Fachkräften. Die demografische Entwicklung und die Digitalisierung werden den Bedarf an akademisch sowie auch an dual ausgebildeten Fachkräften weiter erhöhen.“



Weitere Informationen:

https://welcome.region-stuttgart.de

https://welcome-center-stuttgart.de



Über den Welcome Service Region Stuttgart



Der Welcome Service Region Stuttgart, den die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS) seit 2014 betreibt und der vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert wird, unterstützt Unternehmen bei der Gewinnung und Integration internationaler Fachkräfte und hilft qualifizierten Einwanderern beim Ankommen. Zentraler Baustein ist das Welcome Center Stuttgart, das die WRS zusammen mit der Landeshauptstadt Stuttgart betreibt.

(lifePR) (