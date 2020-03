Pressemitteilung BoxID: 791987 (WINSTONgolf Senior Open)

Coronavirus: Absage für die WINSTONgolf Senior Open 2020

Nach vielen sportlichen Großveranstaltungen werden auch die WINSTONgolf Senior Open in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden. Auf diese frühe Entscheidung haben sich gestern die WINSTONgolf Verantwortlichen verständigt, um für alle Beteiligten eine planbare Situation zu schaffen. Derzeit ist ein verantwortungsvolles Verhalten das Wichtigste, um den Coronavirus in den Griff zu bekommen.



Turnierdirektorin Stefanie Merchel ist über die Schnelligkeit der massiven Ereignisse geschockt: „Wir haben bis zuletzt gehofft, das Turnier stattfinden lassen zu können oder schlimmstenfalls verschieben zu müssen. Jetzt ist es traurige Wahrheit geworden, die WINSTONgolf Senior Open werden in diesem Jahr nicht ausgetragen. Das Turnier ist ein sehr kostenträchtiges Projekt für uns. Um den Fortbestand unserer Golfanlage und der Hotels sowie der Arbeitsplätze unserer über 50 Mitarbeiter in diesen schweren Zeiten bestmöglich sicherzustellen, greifen wir schon jetzt zu dieser drastischen Maßnahme. Jetzt müssen wir mit vereinten Kräften versuchen, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen, um irgendwann wieder gemeinsam und gestärkt anzugreifen. Gerade in solchen Zeiten bin ich dankbar für mein großartiges Team und verständnisvolle Dienstleister. Wir alle werden dieses einzigartige Event in diesem Jahr sehr vermissen!“



Jenny Elshout, Geschäftsführerin WINSTONgolf ergänzt: „Auch die Tour ist sehr verständnisvoll und schmiedet mit uns Zukunftspläne für die WINSTONgolf Senior Open 2021. Wir sind dankbar über unsere jahrelangen familiären Beziehungen zu unseren Partnern und Dienstleistern, die jetzt gemeinsam mit uns durch diese Krise gehen und das Beste daraus machen! Natürlich gilt unser Dank auch unserem Sponsor Kalkhoff, mit dessen Mitarbeitern wir ein ebenfalls sehr persönliches Verhältnis pflegen und uns wünschen, dass sie diese Zeit gut überstehen.“



Weitere Informationen: www.winstongolf-senior-open.com



Social Media (#WSO2020): Die WINSTONgolf Senior Open 2020

bei Facebook: www.facebook.com/...

bei Instagram: www.instagram.com/...

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (