Gastronomie- und Veranstaltungsbelieferung: Winkels-Gruppe baut Gastronomie-Aktivitäten weiter aus

Zum 01. Januar 2018 hat die zur Winkels-Gruppe gehörende GGS Getränke-Gastronomie-Service GmbH in Östringen die Mehrheit an dem Getränkefachgroßhandel Getränke Schmitt GmbH & Co. KG aus Enkenbach-Alsenborn bei Kaiserslautern übernommen.



Nach der Übernahme des führenden Fachhändlers für Wein, Benz-Weine GmbH & Co. KG aus Stuttgart, folgt nun mit Getränke Schmitt ein Spezialist im Bereich der Gastronomie- und Veranstaltungsbelieferung. Von dem Standort Enkenbach-Alsenborn aus werden auch in Zukunft Gastronomieobjekte und Veranstaltungen im Raum Kaiserslautern und Umgebung beliefert. „Unser Ziel ist es, in den Ballungsräumen Südwestdeutschlands ein maßgeblicher Lieferant im Bereich Gastronomie und Hotellerie zu werden. Dazu gehören neben dem Rhein-Neckar-Raum und Stuttgart auch Karlsruhe und Kaiserslautern“, so Gerhard Kaufmann, geschäftsführender Gesellschafter der Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG.



Mitinhaber Alexander Schmitt wird als Geschäftsführer das operative Geschäft vor Ort leiten sowie den Standort weiter ertragreich ausbauen und strategisch weiterentwickeln. „Nach zehn erfolgreichen Jahren konstanten Wachstums und langjährigen Bestehens, auch dank des Einsatzes meiner Eltern, habe ich mich dazu entschlossen, diesen nächsten wichtigen Schritt gemeinsam mit einem starken nationalen Partner zu gehen. Dies insbesondere, weil Zukäufe für mich keine Option darstellten. Getränke Schmitt ist und bleibt mit der Übernahme durch Winkels ein Familienunternehmen mit Tradition, worauf ich sehr stolz bin. Ein anderer Vertragspartner wäre auch nie für mich in Frage gekommen. Bei Winkels ‚passt es einfach‘ – das hat sich auch bei den wertschätzenden Verhandlungen und Gesprächen gezeigt. Unsere neuen Aufgaben werden nun voller Elan angegangen und ausgebaut, sodass unsere Kunden auch weiterhin auf uns als zuverlässigen Partner zählen können“, freut sich Alexander Schmitt, Geschäftsführer der Schmitt Getränke GmbH & Co. KG, über die strategische Neuausrichtung. Zum 01. Januar 2018 wurde Heiko Ursprung, Geschäftsführer GGS und Vertrieb Getränkefachgroßhandel bei Winkels, zum weiteren Geschäftsführer der Schmitt Getränke GmbH & Co. KG bestellt.



Das Familienunternehmen Winkels wurde 1930 zur Herstellung von alkoholfreien Getränken gegründet. Mit großem Erfolg agiert es heute in drei Geschäftsfeldern: Herstellung von Eigenmarken und Exklusivmarken für den Handel, Getränkelogistik sowie Belieferung von Gastronomieobjekten. Mit ihren vier Produktionsbetrieben gehört die Unternehmensgruppe zu den wichtigsten Mineralwasserherstellern in Deutschland. Drei Logistikzentren, ein Fuhrpark von 180 LKW und ein Gesamtsortiment von rund 7.000 Produkten machen Winkels zum führenden Getränkelogistiker Südwestdeutschlands.



2011 konnte mit der GGS ein kompetenter und erfahrener Spezialist für die Getränkebelange der Gastronomie ins Boot geholt werde. Das Leistungsspektrum reicht vom durchdachten Konzept in der Startphase bis hin zur optimalen Sortimentsgestaltung und bedarfsgerechten Belieferung. Dabei stehen diplomierte Wein-, Wasser- und Biersommeliers beratend zur Seite und sprechen für höchste Gastronomiekompetenz.

Winkels Getränke Logistik GmbH

Die Winkels Getränke Logistik GmbH & Co. Holding KG mit Sitz in Sachsenheim ist die Holdinggesellschaft der Unternehmensgruppe Winkels.



Das Familienunternehmen Winkels wurde 1930 zur Herstellung von alkoholfreien Getränken gegründet. Mit großem Erfolg agiert das Unternehmen heute in drei Geschäftsfeldern: Herstellung von Eigenmarken und Exklusivmarken für den Handel, Getränkelogistik sowie Belieferung von Gastronomieobjekten.



Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe Winkels 805 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 354 Millionen Euro pro Jahr (Geschäftsjahr 2016, mit Beteiligungen 457 Millionen Euro).



Die Unternehmensgruppe Winkels gehört mit ihren vier Produktionsbetrieben zu den größten Mineralwasserherstellern in Deutschland. An diesen vier Produktionsstandorten werden mit insgesamt sieben Abfüllanlagen pro Jahr über 400 Millionen Flaschenfüllungen erreicht. Die zwölf Eigenmarken alwa, Aqua Vitale, Griesbacher, Bella FONTANIS, Vitale FONTANIS, FONTANIS, Rietenauer, Aspacher Kloster Quelle, Markgrafen, Frische Brise, Prinzenperle und Lucull werden je nach Produkt in Glas-Mehrweg-, PET-Mehrweg- oder PET-Einweg-Flaschen abgefüllt. Als einer der größten Mineralbrunnen in Baden-Württemberg präsentiert sich die alwa Mineralbrunnen GmbH, die mit drei Abfüllanlagen über 100 Produkte herstellt.



Mit insgesamt drei Logistikzentren und einem Fuhrpark von 180 LKW ist die Winkels-Gruppe das führende Getränkelogistik-Unternehmen Südwestdeutschlands. Winkels stellt mit der Logistik den Transport zwischen Industrie und Handel von jährlich über 70 Millionen Mehrweg-Vollgut-Kisten und Einwegprodukten sowie die Rückführung des Leergutes sicher.



Aus einem Gesamtsortiment von rund 5.000 Produkten von Brauereien, Mineralbrunnen, der Fruchtsaftindustrie und Eigenmarken werden die Kunden beliefert. Zu den Kunden zählen große Handelsketten, Tankstellen, Getränkefachgroßhändler, Getränkehändler und Gastronomieobjekte.



