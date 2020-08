Pressemitteilung BoxID: 810156 (Winckelmann-Gesellschaft e.V.)

Raffael und die Frauen

Anekdoten im Götterzelt - mit Blick in die Kabinettausstellung "Vorbild Raffael", mit Dr. Kathrin Schade

Die berühmteste Frau, die man wohl mit dem genialen Renaissance-Künstler Raffael in Verbindung bringt, ist die „Sixtinische Madonna“. Schon Johann Joachim Winckelmann pries in seinem Erstlingswert ihre Schönheit, die seiner Meinung nach ganz im Sinne der griechischen Antike in „edler Einfalt“ und „stiller Größe“ erscheint. In der Tat begründeten Raffaels Madonnenbilder schon zu seinen Lebzeiten seinen Ruhm. Mit ihnen, so das Urteil der Zeitgenossen, holte er die himmlische Harmonie auf die Erde.



Doch die Legenden berichten, dass der „göttliche“ Raffael zugleich dem Weltlichen sehr zugetan gewesen sei: charmant, kultiviert, ein Frauenschwarm. Der Künstlerbiograf Giorgio Vasari behauptete sogar, Raffaels „tödliches Fieber“, an dem er schon mit 37 Jahren starb, sei durch „maßlose Liebesfreuden“ ausgelöst worden. Dies hat die Phantasie der Nachwelt sehr beflügelt.



Achtung: Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen bitten wir um Voranmeldung bis spätestens am 11.8.20 (Tel. 03931-215226 oder info@winckelmann-gesellschaft.com)!



Am Mittwoch - 12. August 18.30 Uhr

