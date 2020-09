Am Mittwoch, dem 16.9.2020, um 17.00 Uhr werden im Familienpark des Winckelmann-Museums unter dem Motto „Homo ludens“ - Der spielende Mensch“ verschiedene antike Spiele für Kinder und Erwachsene vorgestellt.



Zahlreiche antike Texte oder auch Vasenmalereien weisen darauf hin, dass bereits in der Antike sehr gerne gespielt wurde. So heißt es auf einem römischen Spielbrett: Jagen, Baden, Spielen, Lachen: Das ist Leben! Dazu zählen verschiedene Brettspiele, verschiedene Arten von Glücksspielen (Würfel- oder Knöchelspiele) oder auch Gesellschaftsspiele, wie z.B. das Kottabosspiel, womit beim Trinkgelage (Symposium) die Gäste unterhalten wurden. Neben einer Einführung in diese durchaus spannende und unterhaltene Thematik sind Sie herzlich eingeladen, in unserem Museumspark einzelne Spiele auszuprobieren. Der Eintritt kostet: 2,50 €.





Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen ist eine Voranmeldung erforderlich bis spätestens 15.09.20 (Tel. 03931-215226 oder info@winckelmann-gesellschaft.com)!

(lifePR) (