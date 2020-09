.

Eröffnung der Kabinettausstellung in der Kleinen Galerie des Winckelmann-Museums, mit Werken der Edelsteingraveure Andreas Roth und Hans Dieter Roth (4. Oktober 2020 bis 17. Januar 2021) am Sonntag, den 4. Oktober 2020 um 15.00 Uhr.



Programm:

Begrüßung durch Prof. Dr. Max Kunze (Präsident der Winckelmann-Gesellschaft)

Einführung zur Ausstellung

Medienstationen zum Schneiden der Kameen und Lesung aus Goethes Faust

Rundgang durch die Ausstellung in Anwesenheit des Künstlers

Anschließend Kaffee und Gebäck

Voranmeldung bitte bis spätestens 02.10.20 erforderlich (Tel. 03931-215226 oder info@winckelmann-gesellschaft.com)!



Die Edelsteingraveure Andreas Roth und sein Vater Hans Dieter Roth haben sich einer der filigransten Künste verschrieben, die schon in der Antike große Bewunderung hervorgerufen hat: der Steinschneidekunst. In der traditionellen Schmuckstadt Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) lebend und arbeitend, haben sie sich auf die Anfertigung von Gemmen, Kameen, Porträtgravuren und Edelsteinobjekten spezialisiert. Besonders eindrucksvoll sind ihre großformatigen Kameen. Aus den mehrschichtigen Steinen, meist Achat, werden die erhabenen Bildmotive schichtenweise und in aufwendiger Feinarbeit herausgeschnitten. Die Ausstellung zeigt ihren bekanntesten Zyklus an Großkameen, der sich thematisch einem der Hauptwerke der Weltliteratur widmet: "Faust I" und "Faust II" von Johann Wolfgang von Goethe.



Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Landesmuseum Vaduz. Zur Ausstellung gibt es ein Begleitheft der Künstler.

