Am 11. Oktober um 15 Uhr lädt das Familienmuseum des Winckelmann-Museums in Stendal wieder zum Familiensonntag ein. Große und kleine Besucher erwartet ein spannendes Programm zu Delfinen, Hippokampen und Meeresungeheuern in der Sagen- und Legendenwelt der Griechen.



Warum war der Delfin ein Freund und Tröster der Menschen und wurde nicht gejagt? Was sind Hippokampen und gibt es sie noch heute? An welche Meeresungeheuer glaubten die Griechen damals und mit welchen hatte der schlaue und tapfere Odysseus auf seiner Heimreise von Troja zu kämpfen?



Bei der Einführung können Kinder und Eltern die echten Fische im Familienmuseum bestaunen und sich erklären lassen. Anschließend können die Besucher an verschiedenen Bastelstationen selbst kreativ werden. Kosten: 2,50€ pro Person



Ort: Winckelmann-Museum, Winckelmannstr. 36-38, 39576 Stendal



Aufgrund der Corona-Pandemie wird bis zum 9.10.2020 um Voranmeldung gebeten (unter 03931-215226 oder direkt bei Frau Welker unter 03931-6899245 oder welker@winckelmann-gesellschaft.com). Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften des Landes Sachsen-Anhalt.

(lifePR) (