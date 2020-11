Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, wir bieten Ihnen während der Schließung unseres Museums im November 2020 aufgrund der Corona-Pandemie einen Besuch mit unserem Mobilen Museum in Ihren Klassenräumen an. Sie können zwischen dem Angebot "Antike Spiele" und "Wenn die Erde Feuer spuckt" wählen.



Antike Spiele: Womit haben sich Kinder vor 2000 Jahren die Zeit vertrieben? Welche Spiele gab es damals schon, die man sogar heute noch kennt? In einem spannenden Wettbewerb können die Spiele ausprobiert werden. Je nach Witterung findet die Veranstaltung draußen statt oder es muss ein genügend großer Raum zur Verfügung gestellt werden! (Empfehlung: Bis 6. Klasse)



Wenn die Erde Feuer spuckt: Was sind Vulkane, warum brechen sie aus und was hat ein römischer Gott damit zu tun? Welche berühmte Stadt wurde bei einem Vulkanausbruch verschüttet? Neben erstaunlichen Experimenten, die draußen stattfinden, wird ein Stundenplan-Vulkan gebastelt. (Empfehlung Ab 3. Klasse)



Für eine Terminabsprache und weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne entweder unter der Telefonnr. 03931-6899245 oder der E-Mail-Adresse: welker@winckelmann-gesellschaft.com



Auch die Bibliothek der Winckelmann-Gesellschaft und des Museums ist geöffnet!



Sehr geehrte Leserinnen und Leser, der Franz- und-Eva-Rutzen Lesesaal des Winckelmann-Museums bleibt weiterhin für Sie geöffnet.



Voranmeldungen bitte telefonisch unter: 03931/6899242 (Bibliothek) oder 03931/215226.

