Gewinnspiel "Dein WILVORST Moment 2019"

Wir suchen ab dem 01.08.2019 die schönsten Momente in einem WILVORST Outfit. Wer hat in einem WILVORST Look geheiratet oder hatte einen anderen, ganz besonderen Moment mit einem Look von WILVORST? Genau auf diese einzigartigen Momente freuen wir uns 2019.



Viele Braut- und Bräutigamspaare haben 2019 in WILVORST geheiratet oder haben es noch vor sich, viele hatten andere wichtige, schöne, ergreifende Momente in einem WILVORST Anzug oder gar in einem kompletten WILVORST Look! Genau diese Momente suchen wir in bildlicher Form bei unserem #deinWILVORSTMoment2019 Gewinnspiel! WILVORST, das 5* Relais & Châteaux Hardenberg BurgHotel sowie das Hotel FREIgeist Göttingen suchen zusammen "Deinen WILVORST Moment 2019"! Wie Sie am Gewinnspiel teilnehmen können? Ganz einfach: Hochzeitsbild oder andere Momentaufnahme von 2019 mit einem WILVORST Outfit an WILVORST schicken – Hauptsache der Mann trägt einen WILVORST Anzug oder Hochzeitsanzug. Der schönste, bildliche WILVORST Moment 2019 wird von einer Fach-Jury ausgewählt und natürlich prämiert, denn zu gewinnen gibt es exklusive Preise.



1. Preis: Zweisamkeit at Hardenberg



Die edle Umgebung, die Burg, der SchlossPark, das exklusive Ambiente – wie geschaffen für eine stilvolle Märchenhochzeit. Schöner kann die gemeinsame Zukunft kaum beginnen. Nutzen Sie als frisch gebackenes Ehepaar oder auch als verheiratetes Langzeit-Pärchen die Gelegenheit, sich bei uns im Rahmen des Kuschelarrangements verwöhnen zu lassen und in Zweisamkeit diesen romantischen Ort zu genießen. Gewinnen Sie bei #deinemWILVORSTMoment den 1. Platz: Zweisamkeit at Hardenberg.



Der Gewinn: 2 Übernachtungen inkl. Hardenberg Frühstücksbuffet, 1 x 3-Gang-Menü oder Teilnahme am Buffet, 1 x 5-Gang-Menü in romantischer Stimmung sowie 1 romantisches Willkommensgeschenk



2. Preis: Schlaf in (d)einer eigenen Stadt



Ein anderer Blickwinkel, neue Einblicke, frischer Wind. Göttingen, die Stadt der Denker und Philosophen, hat mit dem FREIgeist Göttingen Hotel-Zuwachs bekommen. Getreu seinem Namen ist das Haus ein Ort für Freidenker. Für Menschen, die sich durch ungewöhnliche Orte inspirieren lassen und urbane Konzepte mögen. Und dank der Aufnahme in das renommierte Portfolio handverlesener Design Hotels™ zudem neues Reiseziel für internationale Designliebhaber und Freunde individuell gelebter Gastfreundschaft.



Der Gewinn: 1 Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet (sonntags bis 14.00 Uhr), 1 Dinner Chef's Choice im Restaurant INTUU & 1 VON HALLERS Gin & Tonic an der HERBARIUM Bar im Hotel FREIgeist Göttingen - A Member of Designhotels™



3. Preis: Ein Genießer Set für Zwei & 4 -10. Preis: Jeweils eine Goody Bag



Platz 3 beim #deinWILVORSTmoment Gewinnspiel gewinnt ein exklusives, romantisches Gourmet Set, bestehend aus einer Flasche Champagner, 2 Gläsern, einer Kühlmanschette, einem Champagnerflaschenverschluss und feiner Schokolade. Die Plätze 4-10 gewinnen jeweils eine WILVORST Goody Bag - lassen Sie sich überraschen!



Gewinnspiel Teilnahmebedingungen



Alle, die am Gewinnspiel teilnehmen möchten, sollten ihren WILVORST Moment vom 01.08.2019 bis zum 31.12.2019 als Bild mit ihren Kontaktdaten einfach per E-Mail an deinwilvorstmoment2019@WILVORST.de oder schriftlich per Post an WILVORST Herrenmoden GmbH * Online Marketing * Stettinerstraße 6-8 * 37154 Northeim senden.



Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre Momente!



Teilnahmebedingungen und weitere Informationen sind unter https://www.wilvorst.de/gewinnspiel/

