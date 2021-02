Initiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: Mit dem German Brand Award wird eine einzigartige Auszeichnung für herausragende Markenführung vergeben. Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken.



Nur Marken, die durch konsistente Profilierung und eine starke, kreative Markenführung auffallen, erhalten diese exklusive Nominierung durch den Rat für Formgebung. Erik Stammberger, CEO und Inhaber der Schillig-Gruppe: »Wir freuen uns sehr über diese Nominierung, zeigt es doch, dass die koordinierten Maßnahmen unserer Online – und Offline Strategie der letzten Jahre Früchte tragen: der massive Auf- und Ausbau der Online Präsenz, die Steigerung der Awareness für die Marke W.SCHILLIG am Point of Sale, die Erschließung neuer Zielgruppen und Märkte, um nur einige zu nennen.« Die Krönung ist hierbei sicherlich der in der Möbelbranche einzigartige und zweifach ausgezeichnete webbasierte 3D-Konfigurator mit AR-Modul. »Mit diesem Tool bieten wir dem Endverbraucher die perfekte Customer Journey, denn er kann sich sofort in fotorealistischer Qualität sein individuelles Wunschsofa im eigenen Zuhause anschauen.«

