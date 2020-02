Pressemitteilung BoxID: 785557 (Wilhelm Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG)

"Finite-Elemente-Methoden im Stahlbau"

FEM im Stahlbau - Fortbildungsseminar zum Buch

Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist heute vielleicht das wichtigste Verfahren zur Berechnung von Tragwerken. Mit der 2., wesentlich überarbeiteten und erweiterten Auflage des Standardwerks „Finite-Elemente-Methoden im Stahlbau“ werden für praktisch tätige Ingenieure alle notwendigen Berechnungen für die Bemessung auf Grundlage der europäischen Normen, insbesondere Eurocode 3, in aktueller Form anschaulich dargestellt.

Das Fortbildungsseminar der beiden Autoren Prof. Matthias Kraus (Bauhaus-Universität Weimar) und Prof. Rolf Kindmann (Ingenieursozietät Schürmann - Kindmann und Partner SKP) veranschaulicht Grundlagen und die Anwendung der Finite-Elemente-Methoden für Aufgabenstellungen des Stahlbaus mit Schwerpunkt auf Tragsicherheitsnachweise und die Stabilitätsfälle Biegeknicken und Biegedrillknicken.



Das Seminar findet an folgenden Terminen statt:



2. April 2020 Stuttgart/Ostfildern

24. April 2020 Düsseldorf

27. Mai 2020 Leipzig

19. Juni 2020 Hamburg



Die Teilnehmer erhalten das neue Buch „Finite-Elemente-Methoden im Stahlbau“ als Studienunterlage. Das Seminar wird von den Ingenieurkammern mit bis zu acht Punkten anerkannt.



Programm

Grundlagen der FEM für Stabtragwerke





Berechnungsmethodik nach Theorie I. und II. Ordnung

Geometrisch linearer und nichtlinearer Berechnungen

Eigenwertprobleme





Anwendungsbeispiele für Stabtragwerke





Bauteile (Träger und Stützen)

Stabtragwerke (Rahmen und fachwerkartige Konstruktionen)

Stabilitätsfälle Biegeknicken und Biegedrillknicken





Lösung von Gleichungssystemen und Eigenwertproblemen





Berechnungsverfahren für Eigenwertprobleme

Interpretation von Berechnungsergebnissen





Computerorientierte Berechnungen nach der Fließzonentheorie





Berechnungen nach Theorie II. Ordnung mit nichtlinearen Materialverhalten (Plastizieren)

Tragsicherheitsnachweise für Bauteile mit Beispielen





Plattenbeulen und Stabquerschnitte mit der FEM





Zweidimensionale FEM zum Nachweise gegen Plattenbeulen mit Beispielen

Ein- und zweidimensionale FEM zur Ermittlung von Querschnittswerten und Spannungsverteilungen







Weitere Informationen zum Seminar sowie Anmeldung unter www.ernst-und-sohn.de/fem-stahlbau



„Eurocode 4 - DIN EN 1996-1-1“



Fortbildungsseminar zum Buch



Der Normenkommentar Eurocode 4 - DIN EN 1994-1-1 Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton erscheint im April 2020. Der Normentext des Eurocode 4 Teil 1-1 und sein Nationaler Anhang sind hier praxisgerecht bearbeitet und zu einem durchgängig lesbaren Text als konsoli-dierte Fassung zusammengestellt. Die Regelungen der Norm werden weiterhin in ihrer Anwendbarkeit kommentiert und durch Beispiele erläutert.



Die Autoren Prof. Markus Schäfer (Universität Luxemburg) und Dr. Marco Bergmann (HRA Ingenieurgesellschaft Bochum) bieten zum druckfrischen Buch das Fortbildungsseminar Eurocode 4 Verbundbau an.



Weitere Informationen folgen in Kürze. Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen.



Das Seminar an folgenden Terminen statt:



5. Juni 2020 in Köln

8. Juni 2020 in Leipzig

16. Juni 2020 in Hannover

17. Juni 2020 in Stuttgart



Es sind Fortbildungspunkte bei der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz, der Ingenieurkammer des Saarlandes, der Ingenieurkammer Baden-Württemberg bis zu 25 % und der Architektenkammer Baden-Württemberg (anerkannte Stunden) beantragt.



Alle Informationen zu diesem Fortbildungsseminar finden Sie unter: www.ernst-und-sohn.de/verbundbau.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (