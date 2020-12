Zum Jahresende wollte der Wildpark Müden aus der Südheide wieder zur alljährlichen "Tierischen Weihnacht" einladen, neben den geführten Fütterungen mit dem Weihnachtsmann, war auch wieder der Weihnachtsbaumverkauf mit gemütlichen Punsch- und Glühweintreff im Wildpark geplant.

Aufgrund des Lockdowns hätte diese Veranstaltung eigentlich ganz ausfallen müssen.



Das Team vom Wildpark hat sich nun in Rücksprache mit dem Landkreis Celle ein Konzept ausgedacht, dass sowohl Tierfreunde freuen wird, den Weihnachtsbaumverkauf aus dem Wildpark ermöglicht und auch ein kleines Erlebnis zur Weihnachtszeit bietet.



Aus der Aktion "tierische Weihnacht" wird nun der "Wildpark Müden Weihnachtsbaum – Drive-In"!



Mit dem Auto können interessierte (nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes – jedoch maximal 5 Personen) nun an beiden Tagen von 10.00 Uhr bis 16:00 Uhr durch einen kleinen Teil des Wildparks fahren, an der ersten Station kann in Ruhe mit Mundschutz und Abstand der Tannenbaum fürs Fest ausgesucht werden. An der zweiten Station können die beliebten original Wildpark-Pommes zum daheim verzehren am Drive-In-Imbiss des Wildparks mitgenommen werden. Während der kurzen Fahrt durch den Park fahren die Besucher an dem einen oder anderen Tiergehege vorbei, der Weihnachtsmann wird jedoch leider nicht dabei sein.

Die Tannenbäume können direkt mitgenommen oder für den kostenlosen Lieferservice des Wildparks Innerorts bis vor die Haustür geliefert werden. Die Einfahrt ist kostenfrei.

Wie auch im letzten Jahr können nach dem Fest die Bäume auch wieder an den Wildpark zurückgegeben werden, diese werden dann den Elchen, Rothirschen und Co. als beliebte Mahlzeit serviert.

Freundlich unterstützt wird die Weihnachtsbaum – Drive-in Aktion von Euronics XXl Soltau.

