Vom 10. August bis 30. August 2020 Mit der Schultüte nach Eekholt!

Alle Schulanfänger, die mit ihrer Schultüte in den Wildpark kommen, haben freien Eintritt und erhalten eine Überraschung!

Der erste Schultag ist für jedes Kind und für die ganze Familie ein spannendes Ereignis, auf das sich alle freuen. Mit dem Eintritt in die Schule verändert sich doch auch vieles im Leben des Kindes.



Zur Einschulung gehört traditionell die Schultüte, am besten riesig groß, gefüllt mit Süßigkeiten und Spielsachen. Ganz individuell soll sie gestaltet sein und am schönsten sind die mit viel Phantasie selbst gebastelten Exemplare. Tiere sind ein sehr beliebtes Motiv! Oftmals zieren auch die bekannten Eekholter Wildtiere die neuen Schultüten!



Am ersten Schultag spüren die Kinder noch nicht viel vom Lernen, aber dann geht es auch schon richtig los! Der Wildpark Eekholt beteiligt sich mit am Lernspaß, indem die Kinder sich am Beispiel der Wildtiere anschauen können, dass auch die jetzt herumtollenden Jungtiere zunächst viel lernen müssen. Die Mütter zeigen es ihnen, und die kleinen Wildkätzchen, die kleinen Baummarder, Rotwildkälber, Skuddenlämmer, das Wolfsjunge und die Frischlinge erkunden munter alles Neue.



Jeder kleine Abc-Schütze, der vom 10.08 – 30.08.2020 mit seiner Schultüte im Arm den Wildpark besucht, erhält freien Eintritt und ein kleines Überraschungsgeschenk für die Tüte! Gleichzeitig wird die schönste Schultüte gesucht, die mit einem besonderen Preis, einem blitzblanken Kinderfahrrad für den neuen Schulweg, prämiert wird. Weitere kleine Preise winken und das Mitmachen lohnt sich!



Auf dem großen Abenteuerspielplatz kann nach dem offiziellen Teil der Einschulung nach Herzenslust getobt und gespielt werden. Wenn sich Hunger und Durst melden, gibt es in den Kiek ut Stuben, dem Imbiss und an den Verkaufskiosken im Wildpark zahlreiche Köstlichkeiten und Erfrischungen. Unter Tel. 04327/9923-0 kann auch eine der rustikalen Grillhütte reserviert werden für ein zünftiges „Einschulungsgrillen“. So wird dieser besondere Tag für alle zu einem schönen Familienfest. Wir freuen uns auf Sie!



Eintrittspreise / (JK: Jahreskartenpreise).



Erwachsene: 10,00 € (JK: 29,50 €), Kinder 4 – 16 Jahre: 8,50 € (JK: 20,50 €), Familien: 33,50 € (JK: 69,50 €). Kinder unter 4 Jahren frei, weitere Ermäßigungen und Gruppenpreise unter www.wildpark-eekholt.de

