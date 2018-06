Fleißige Bienen - der erste Honig ist da!

Der Wildpark Eekholt mit seinen heimischen Wildtieren und der frühsommerlichen Natur ist ein lohnendes Ausflugsziel für die ganze Familie.



An diesem Sonntag stehen die fleißigen Honigbienen im Mittelpunkt der Sonderveranstaltung, die im Bienenhaus des Wildparks zu erleben ist. Die Besucher erhalten Einblick in die Lebensweise der Bienen, die unermüdlich und aktiv jetzt den Blütennektar sammeln. Vor allem im Obst- und Gemüseanbau sind die Insekten für die Bestäubung der Blüten unverzichtbar. Die Pollen sind die Grundlage des so beliebten Honigs, aber besonderes für die Bienen ist der Pollen eine unverzichtbare Nahrungsquelle mit hohem Eiweißgehalt. Ohne Pollen könnten die Bienen ihre Larven nicht aufziehen. Honigbienen leben ausschließlich in Bienenstöcken. Zur Hochsaison im Frühsommer herrscht hier ein reges Treiben; ein einziges Volk umfasst bis zu 50.000 Bienen. In Deutschland leben ca. 500 Bienenarten, weltweit fast 20.000. Die bekannteste ist die Honigbiene, die als „sanftmütig“ und sehr gute Honigsammlerin gilt.



Unter Anleitung der erfahrenen Wildparkimker können die Besucher helfen, den süßen Honig aus den Waben zu schleudern. Probieren Sie den frischen, köstlichen Honig - eine süße Leckerei. Viele Berichte der Imker rund um das Bienenvolk, die Bienenkönigin und die Imkerei sind spannende Informationen. Aktuelle Themen wie der Rückgang der Bienenvölker, die Folgen und helfende Maßnahmen werden ebenfalls angesprochen.



Erfreuen Sie sich auf Ihrem Rundgang durch den Wildpark Eekholt am niedlichen Tiernachwuchs – die ersten Storchenküken sind zu sehen! Schauen Sie den quirligen Frischlingen zu! Die munteren Skuddenlämmer und Zicklein am Spielplatz sind wie stets die Lieblingstiere der Kinder.



Die beeindruckenden falknerischen Flugvorführungen finden täglich, außer bei Regen, um 11:30, 14:00 und 16:00 Uhr auf der Flugwiese statt. Besuchen Sie auch die anderen Wildtiere bei den Fütterungen: Baummarder um 11:00, Füchse und Dachse um 13:00, Steinmarder um 13:30, Störche um 14:45 Uhr und Fischotter um 10:30 und 15:00 Uhr. Um 15:30 Uhr werden die Wölfe gefüttert.



Erleben Sie einen interessanten Ausflug mit vielen neuen Eindrücken! Wir freuen uns auf Sie!

