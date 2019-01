Wimpern mit Schwung für Frauen mit Drive

11.01.19

Es gibt nicht das eine Kleid, das jeder Frau passt und so gibt es auch nicht die eine Mascara, die jeglichen Make-up Wunsch erfüllt. Der Grund ist einfach: Wimpern haben ihren eigenen Charakter – einige sind sanft und biegsam, andere kräftig und störrisch, manche bleiben lieber klein und bescheiden, manche sind wahre Sensibelchen. Außerdem möchte Frau variieren mit dem Make-up von dezent betonten Wimpern bis zu dramatischem False Lash Effekt!



Soviel Individualismus und Eigenwilligkeit brauchen eine maßgeschneiderte Lösung, die Perfect Lash Collection von Stagecolor Cosmetics! Fünf neue Texturen, jede mit ihrer individuellen Wimpernbürste, bringen Schwung ins Augen Make-up.



Alle von Stagecolor Cosmetics verwendeten Mascara-Bürsten sind ohne Tierhaare hergestellt. Für Veganer empfehlen wir die 100 % veganen Formulierungen der High Definition & Length sowie Ultra Sensitive Mascara.



Mascara Xtreme Volume

Verdichtete Wimpern und perfekte Form

• Matte, angenehm leichte Textur für weiche Wimpern

• Die spezielle Zwillingsbürste umhüllt jedes Härchen mit Farbe und verlängert optisch

• für wundervoll geschwungene, dichte Wimpern

• Mit Provitamin B5, verleiht auch dünnen Wimpern Extravolumen und Länge



Anwendung: Schöne, volle Wimpern bereits beim ersten Auftragen. Für den False Lashes Effekt die Mascara mit der flachen Seite der Bürste waagrecht vom Wimpernansatz zur Wimpernspitze auftragen. Danach die Härchen mit der schmalen Seite mehrmals nach oben bürsten. Schnelles Auftragen und maximales Volumen durch das Reservoir der Zwillingsbürste.



Profi-Tipp: Für die unteren Wimpern die Bürste senkrecht halten und die Wimpern vom Ansatz zur Spitze tuschen. Perfekt für den Sixties-Look oder Augen im Audrey Hepburn Stil.



Nuance: Black

UVP: 24,95 € (12 ml)



Mascara High Definition & Length

Intensive Augenblicke und aufsehenerregende Länge

• 100 % vegan

• Perfekt umhüllte Wimpern, vom Ansatz bis zur Spitze

• Speziell designte Kugelbürste für unterschiedliche Resultate, von natürlich bis intensiv

• Cremig-leichte Textur, schnell und einfach zu entfernen



Anwendung: Präzise definierte und geschwungene Wimpern bei waagrecht gehaltener Kugelbürste. Für einen kräftigen Wimpernansatz die Bürste senkrecht halten und die Mascara vom Ansatz Richtung Spitze mit der ersten Kugel auf die Härchen tupfen. Die Wimpern sind wie aufgefächert: am Ansatz intensiv, in der Länge sauber getrennt.



Profi-Tipp: Mit der Kugelbürste lässt sich zum Beispiel der Twiggy Lash Look mit den gebündelten Wimpern der 1960er-Jahre ganz einfach nachschminken.



Nuance: Black

UVP: 24,95 € (12 ml)



Mascara Optimum Curl

Maximal geschwungene Wimpern ohne zu Verschmieren

• Besonders cremige Textur für intensiven Schwung und natürliche Dichte

• Umhüllt jede Wimper durch Formulierung mit einem filmbildenden Polymer

• Langhaltend, verschmiert auch bei großer Feuchtigkeit nicht

• Konische Bürste erlaubt leichtes und gleichmäßiges Auftragen auf der ganzen Länge der Wimpern

• Trennt die Härchen perfekt voneinander, die Wimpern wirken sofort voller und fein definiert



Anwendung: Die Bürste waagrecht halten und vom Wimpernansatz bis zu den -spitzen ziehen, Wimpern dabei leicht in Form bürsten. Für den perfekten Curl-Effekt eine zweite Schicht mit der senkrecht gehaltenen Bürste auftragen.



Profi-Tipp: Gerade oder nach unten wachsende Härchen können die Augen schnell müde aussehen lassen. Mit der konischen Bürste werden die Wimpern einfach und schnell in Form gebracht für einen wachen, offenen Blick.



Nuance: Black

UVP: 23,95 € (12 ml)



Mascara Ultra Sensitive

Wasserlösliche Mascara für empfindliche Augen

• Wasserlöslich, 100 % vegan

• Ideal für empfindliche Augen

• Kein Verschmieren, da resistent gegen Lipide die in Cremes und Make-up enthalten sind

• Extrem haltbar und schwitzfest

• Die feine und schmale Bürste verleiht auch kurzen Wimpernhaaren Form und Ausdruck



Anwendung: Die Bürste waagrecht halten und Mascara mit Zick-zack-Bewegungen vom Ansatz bis zur Spitze auftragen. Solange wiederholen, bis die gewünschte Intensität erzielt ist. Für einen intensiveren Look mit stärkerem Ansatz die Bürste senkrecht halten, so wird jede einzelne Wimper mit Farbe umhüllt.



Profi-Tipp: Die schmale Bürste ist der Liebling der Make-up Profis! Egal ob tiefliegende Augen, Schlupflider, kurze oder untere Wimpern – alle Härchen können für ein perfektes, definiertes Resultat leicht und vollständig erfasst werden.



Nuance: Black

UVP: 23,95 € (12 ml)



Mascara Perfect Stay Waterproof

Wasserfeste Mascara für jeden Anlass

• Für dichtere, längere, geschwungene, tiefschwarze und ultrafein definierte Wimpern

• Wasserfest

• Mittelgroße Bürste erreicht jedes Härchen

• Leichte Formulierung erlaubt Layering bis zur gewünschten Intensität



Anwendung: Bürste waagrecht am Wimpernansatz ansetzen und nach oben bis zu den Spitzen ziehen. Kein Verkleben, die Wimpern sind sofort in Form gebracht, länger und tiefschwarz. Für ein intensiveres Resultat mehrmals wiederholen. Sehr angenehmes und einfaches Auftragen für ein schnelles und effektives Resultat.



Profi-Tipp: Gibt auch störrischen, geraden oder nach unten wachsenden Wimpern den richtigen Schwung und verleiht so einen offenen Blick! Ideal zum Fixieren der Härchen nach der Anwendung einer Wimpernzange.



Nuance: Black

UVP: 24,95 € (12 ml)





