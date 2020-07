Pressemitteilung BoxID: 805581 (Wild Beauty AG)

Paul Mitchell® Clean Beauty - die Zukunft ist da

Schön und sicher – das wachsende Bewusstsein für die eigene Gesundheit und unsere Umwelt schürt eine nie dagewesene Erwartungshaltung an unsere Pflegeprodukte. Diese aktuelle Bewegung stellt für Paul Mitchell® schon immer einen wichtigen Grundpfeiler der Markenphilosophie dar. Die neue, professionelle Haarpflege-Linie Clean Beauty ist die Antwort auf eine immer größer werdende Nachfrage der Salonkunden nach noch nachhaltigeren Produkten. Paul Mitchell® treibt damit voran, was seit Gründung des Unternehmens eine Herzensangelegenheit ist: Unsere Welt bewahren und Menschen ein Strahlen schenken.



Alles beginnt mit dem Anbau der Inhaltsstoffe. Duftender Pfirsich, feuchtigkeitsspendendes Aloe Vera oder pflegender Amarant soweit das Auge reicht. Die Pflanzen werden in Italien ökologisch angebaut, auf einer Fläche fast so groß wie 30 Fußballfelder. Sähen, ernten und direkt vor Ort verarbeiten, ohne lange Transportwege und unnötige Chemikalien – so werden sie nachhaltig und im Einklang mit der Natur konserviert. In einem Freiland-Forschungslabor wird getestet, welche Wirkstoffe sich besonders gut für die Pflege und Reinigung der Haare eignen. In nachhaltigen Herstellungsverfahren entsteht so aus hochwertigen Inhaltsstoffen und einer innovative, biobasierten Verpackung Clean Beauty – eine Produktserie, die maximale Performance ohne Reue bietet.



Die veganen Clean Beauty Produkte sind eine besonders nachhaltige Ergänzung des Paul Mitchell®-Markenportfolios. Mit der Serie werden alle Kunden angesprochen, die ein hohes Augenmerk auf Inhaltsstoffe und Verpackung legen. Sie stehen für einen weiteren Meilenstein auf der Reise, die Paul Mitchell® vor 40 Jahren angetreten ist.



Paul Mitchell® ist nicht nur Pionier tierversuchsfreier Produkte und alternativer Testmethoden – die Marke steht seit Gründung für eine Philosophie des Gebens.



Die Gründer John Paul DeJoria und Paul Mitchell hatten 1980 die Vision Haare zu verschönern; ohne dabei das Wohlergehen der Tiere, Menschen und Umwelt aus den Augen zu verlieren. 40 Jahre später treibt Paul Mitchell® diesen Wandel weiter an.



In den kommenden Monaten halten wir Sie mit genaueren Informationen zu der Serie auf dem Laufenden. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich mit uns auf Produkte, die den Unterschied machen.





