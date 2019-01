Neuro® Halo - Smarter by Design

08.01.19

Anfang 2019 bekommen die bewährten Neuro Tools Zuwachs. Das Team von Paul Mitchell® hat sich mit dem renommierten und international gefeierten Industriedesigner Karim Rashid zusammengetan. Herausgekommen sind ein Föhn mit Touchscreen sowie ein Stylingeisen mit der bewährten SmartSense Technologie. Die Neuro® Halo Kollektion setzt Maßstäbe in Technologie und Design, um das Styling mit Glätteisen & Co. zu revolutionieren und im Salon Impulse für den Friseur sowie den Salonkunden zu geben.



„Ein Design für Haarstyling-Geräte zu kreieren, hat mich schon länger gereizt. Menschen berühren im Schnitt 600 Gegenstände am Tag – ihr Potenzial, uns zu helfen oder glücklich zu machen, ist riesig. Die künstlerische Herausforderung bestand darin, ein außergewöhnliches Original zu kreieren, das gleichzeitig das tägliche Arbeiten erleichtert.“ (Karim Rashid, Internationaler Industriedesigner)



Halo, was heißt das eigentlich?

Das Wort „Halo“, ursprünglich vom griechischen Wort „halos“ abgeleitet, bezeichnet Lichtphänomene, die durch Reflexion und Brechung von Licht entstehen. Das Ergebnis – der Halo – sind Kreise, Bögen, Säulen oder Flecken aus Licht um ein Objekt – ähnlich einem Heiligenschein. Zudem trägt die Enkelin von Firmenmitbegründer John Paul DeJoria diesen wundervollen Namen.



Wer ist Karim Rashid?

Karim Rashid, der „Popstar der Designwelt“, zählt zu den profiliertesten Designern seiner Generation. Seine Werke werden in Museen weltweit, wie dem Museum of Modern Art in New York, ausgestellt. Als einer der produktivsten Visionäre unserer Zeit, hat er über 3.000 Designs und Objekte entworfen, bei denen er seit nunmehr über 30 Jahren auf neue Materialien, fortschrittliche Technologien und Herstellungsmethoden setzt. Seine Arbeiten reichen von Mode über Möbel bis hin zu kompletten Einrichtungen. Mit den Halo Tools hat er zum ersten Mal Styling-Tools entworfen.



Innovation und trendbewusstes Design – das ist die Zukunft des Hairstylings

Die Neuro® Halo Kollektion zeichnet sich durch eine nahtlose Verbindung von Form und Funktion aus und erfüllt höchste Stylingansprüche. Jedes Detail – von der optimalen Gewichtsverteilung bis hin zur ergonomisch ausgefeilten Linienführung und Handhabung des Tools – wurde mit größter Sorgfalt ausgearbeitet und mit Hilfe von 3D-Druckern immer weiter optimiert, bis ein perfektes Ergebnis vorlag.



Neuro® Halo Touchscreen Dryer

Geschmeidigkeit, Fülle und Volumen

• Das Touchscreen Display ermöglicht eine optimale Steuerung der Wärme-, Luftstrom- und Ioneneinstellungen

• Leichter 2.000 Watt DC-Motor mit Turmalin-Ionen

• SmartSense Filter-Funktion und magnetische Filterabdeckung

• Ioneneinstellungen:

o Einschalten, um Frizz zu reduzieren und kräftigem, widerspenstigem Haar Glanz zu verleihen.

o Ausschalten, um dünnem, feinem Haar Volumen zu verleihen.

UVP: 245,00 €



Neuro® Halo Styling Iron

2,5 cm breites Stylingeisen für Geschmeidigkeit, Wellen und Volumen

• 2,5 cm breite IsoTherm Heizplatten aus Titan in edlem silbergrauem Finish

• Hintergrundbeleuchtetes Innen-Display mit Touchscreen

• Erwärmung bis auf 230 °C in 25 Sekunden

• SmartSense Mikrochip reguliert die Temperatur 50 Mal pro Sekunde

UVP: 175,00 €

