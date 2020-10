Die Zukunft ist da. Denken wir an „Morgen“, geht das nicht, ohne das „Gestern“ im Blick zu behalten. Vor 40 Jahren begann eine Reise, die jetzt einen weiteren Meilenstein erreicht: Clean Beauty ist die neue professionelle Haarpflege-Linie von Paul Mitchell® für alle, denen ein bewusster Lebensstil wichtig ist. Natürliche Inhaltsstoffe und nachhaltige Verpackungen – ganz einfach Produkte, die gut für das Haar und gut für die Erde sind.



Gründer John Paul DeJoria und Paul Mitchell hatten 1980 die Vision Haare zu verschönern, ohne dabei das Wohlergehen der Tiere, Menschen und Umwelt aus den Augen zu verlieren. 40 Jahre später wird dieses Versprechen mit Clean Beauty weiter vorangetrieben.



Wandel, der sich auszahlt. Alles beginnt mit dem Anbau der Inhaltsstoffe. Duftender Pfirsich, feuchtigkeitsspendendes Aloe vera oder pflegender Amarant soweit das Auge reicht. Die Pflanzen werden in Italien ökologisch angebaut, auf einer Fläche fast so groß wie 30 Fußballfelder. Sähen, ernten und direkt vor Ort verarbeiten, ohne lange Transportwege und unnötige Chemikalien – so werden sie nachhaltig und im Einklang mit der Natur konserviert.



In einem Freiland-Forschungslabor wird getestet, welche Wirkstoffe sich besonders gut für die Pflege und Reinigung der Haare eignen. In nachhaltigen Herstellungsverfahren entsteht so aus hochwertigen Inhaltsstoffen und einer innovativen Verpackung Clean Beauty – eine Produktserie, die maximale Performance ohne Reue bietet.



Bio-Plastik aus Zuckerrohr. Geht das? Für Clean Beauty hat Paul Mitchell® einen biobasierten Kunststoff entwickelt. Die Flaschen und Tuben bestehen zu 90 % aus Zuckerrohr und sind 100 % recycelbar. Der Rohstoff wird in Brasilien nachhaltig angebaut. Im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Mineralöl basierten Kunststoffen, wird bei der Produktion von Bioplastik mehr Kohlenstoffdioxid eingespeichert, als ausgestoßen.



„Clean Beauty zeichnet sich durch all das aus, was NICHT enthalten ist: ohne Parabene, ohne Sulfate, ohne Gluten, ohne Mineralöl, ohne Alkohole, frei von tierischen Inhaltsstoffen. Die Produkte sind eine besonders nachhaltige Ergänzung in unserem Sortiment“, sagt Daniel Birke, Friseur und Leiter der Paul Mitchell®-Akademie.



Clean Beauty Everyday



Gut für alle Haartypen. Mit Arganöl & Aloe vera.



Gesunde Ernährung, ein ausgeglichener Lebensstil und eine Beauty-Routine, die genauso entspannt ist wie Du: Das ist Clean Beauty Everyday.



Everyday Shampoo



Tägliche Reinigung.



· 83 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs



· Mit Arganöl für Pflege und Geschmeidigkeit. Versorgt das Haar mit Antioxidantien, Fettsäuren und Vitamin E. Hilft auf natürliche Weise, die Elastizität des Haares zu erhöhen und verleiht wunderschönen Glanz



· Aloe vera beruhigt die Kopfhaut und pflegt das Haar. Sorgt für Geschmeidigkeit und Glanz



· Für gepflegtes Haar mit mehr Sprungkraft



Anwendung: Eine kleine Menge auftragen, einmassieren und ausspülen.



UVP: 27,95 € (250 ml)



Everyday Conditioner



Für die tägliche Anwendung.



· 94 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs



· Mit Arganöl für Pflege und Geschmeidigkeit. Versorgt das Haar mit Antioxidantien, Fettsäuren und Vitamin E. Hilft auf natürliche Weise, die Elastizität des Haares zu erhöhen und verleiht wunderschönen Glanz



· Aloe vera beruhigt die Kopfhaut und pflegt das Haar. Sorgt für Geschmeidigkeit und Glanz



· Die nicht beschwerende, silikonfreie Rezeptur versorgt das Haar mit Feuchtigkeit



Anwendung: Nach dem Shampoonieren eine kleine Menge auftragen, einmassieren und ausspülen.



UVP: 29,95 € (250 ml)



Everyday Leave-In Treatment



Im Haar verbleibende Pflege.



· 94 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs



· Mit Arganöl für Pflege und Geschmeidigkeit. Versorgt das Haar mit Antioxidantien, Fettsäuren und Vitamin E. Hilft auf natürliche Weise, die Elastizität des Haares zu erhöhen und verleiht wunderschönen Glanz



· Aloe vera beruhigt die Kopfhaut und pflegt das Haar. Sorgt für Geschmeidigkeit und Glanz



· Für geschmeidigeres Haar mit mehr Sprungkraft



· Verleiht dem Haar Glanz und Geschmeidigkeit und sorgt für bessere Kämmbarkeit.



Anwendung: Eine kleine Menge auf das gewaschene, feuchte Haar auftragen und gleichmäßig durchkämmen. Nicht ausspülen.



UVP: 32,95 € (150 ml)

