Liquid Foundation - Tropfen für Tropfen Perfektion

Der Name sagt es schon: die Liquid Foundation ist ein flüssiges Make-up, das durch leichte Deckkraft und lichtschützende Farbpigmente (SPF 15) ideal für die Sommermonate geeignet ist. Dank der geschmeidigen Textur setzt sich kein Make-up in den feinen Fältchen des Gesichts ab. Die Foundation sorgt bei reifer oder jugendlicher Haut für ein perfektes und natürliches Finish. Durch die praktische Pipette kann sie gezielt und sparsam aufgetragen werden, anschließend ganz einfach mit den Fingern verteilen. Die Liquid Foundation ist also der ideale Reisebegleiter im Handgepäck, was wünscht ‚Frau‘ sich mehr!



Liquid Foundation



Foundation mit geschmeidiger Textur





 leichte Deckkraft, federleichtes Hautgefül

 flüsige Textur sorgt fü ein natüliches Finish

 setzt sich nicht in Fätchen ab

 trotzt allen klimatischen Bedingungen

 lichtschützende Farbpigmente, SPF 15

 fü alle Hauttypen geeignet





Anwendung: Nach kurzem Schütteln direkt mit der Pipette auf das Gesicht geben und mit den Fingern gleichmäßig verteilen. Die Foundation eignet sich auch zur partiellen Anwendung bei leichten Rötungen. Stärkere Deckkraft kann durch „ayering", dem Auftragen von mehreren Schichten, erreicht werden. Zum Schluss die Übergänge nahtlos verblenden.



Das sagt Profi-Visagist Boris Rieker: Die Liquid Foundation überzeugt meine Kundinnen durch die leichte Textur und das seidig-matte Finish. Lichtschutzfaktor 15 ist ausreichend, um die Haut bei normaler Sonneneinstrahlung zu schützen.



