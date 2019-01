Limited Edition: Neuro® Angle Rod

06.01.19

Verrenkungen beim Locken drehen vor dem Spiegel gehören mit diesem Tool der Vergangenheit an, denn der Neuro® Angle Rod sorgt mit seinen flexiblen Postionseinstellungen für angenehmes Stylen. Ob Beachwaves oder natürlich aussehende Locken – mit diesem Tool gelingts im Handumdrehn.



Paul Mitchell® Neuro® sind die Stylingwerkzeuge der nächsten Generation: Föhn, Glätteisen und Lockenstäbe überzeugen mit ihren „inneren Werten“. Unter dem schicken Design der Tools ist absolute Spitzentechnologie versteckt, die durch Röntgenbilder sichtbar wird.



• SmartSense Mikrochip kontrolliert die Temperatur des Gerätes während der Verwendung

• Modernste Produktionsanlagen garantieren herausragende Qualität und Langlebigkeit



„Mich begeistert die besondere Qualität in Verarbeitung und technischer Raffinesse – meine Stylingtools schalten sich zum Beispiel eigenständig ab, wenn ich sie eine Zeit lang nicht benutzt habe. Bei meiner täglichen Arbeit kann ich mich immer wieder von den Ergebnissen überzeugen – in kürzester Zeit gelingen mir traumhafte Locken und die schönsten Sleek-Looks ☺.“

(Christian Siferlinger, Munich Hair Academy)



Neuro® Angle Rod

2,5 cm breiter Lockenstab



Eigenschaften: Für natürlich aussehende Locken und Beachwellen



Aussattung:

• IsoTherm Lockenstab oder konischer Lockenstab aus Titan in

Premiumqualität

• SmartSense Mikrochip für ultraschnelles Wiederaufheizen

• Einstellbare automatische Abschaltfunktion

• 2,7 m langes Netzkabel mit Aufhängevorrichtung

• Zum Patent angemeldete Technologie für flexible Positionseinstellungen

• Stylen, ohne Schulter und Handgelenke zu überanspruchen

• Erwärmung auf 230 °C in Sekunden, mit Doppelspannung für weltweiten Einsatz



Bonus: Vier unterschiedlich einstellbare Positionen für leichtes und intelligentes Styling



UVP: 125,00 €



Mit vier voreinstellbaren Hitzeeinstellungen finden Sie für Ihr Haar die perfekte Einstellung, damit das Styling gelingt und die Haarstruktur geschützt wird. Für Styles ohne Kompromisse.



So funktionert’s:



Benutzen Sie die „+“ und „-“ Taste für die gewünschte Temperatur.

• 200 Grad für feines Haar

• 210 Grad für normales Haar

• 220 Grad für kräfitges Haar

• 230 Grad für die professionelle Anwendung

(lifePR) (