Farbschutz mit Frischekick - Tea Tree Special Color

15.01.19

Satte Farben, die aussehen wie frisch nach dem Friseurbesuch. Wünscht sich das nicht jeder? Gerade Farb-Enthusiasten sind ständig auf der Suche nach Pflegeprodukten, die die Haltbarkeit der Haarfarbe verlängern. Wir haben die Lösung!



Mit Tea Tree Special Color bewahren Sie das Leuchten im Haar. Teebaumöl und kühlende Pfefferminze, die das Haar frisch, sauber und glänzend machen, treffen erstmals auf Rooibos-Extrakte, die helfen, die Haarfarbe vor dem Verblassen zu schützen. Das alles inklusive des unverkennbaren Prickelns von Tea Tree – so bleiben keine Wünsche offen.



„Die Tea Tree Special Produkte sind Bestseller bei mir im Salon. Mit Tea Tree Special Color kommen auch meine Farbkunden in den Genuss der erfrischenden Home-SPA Erfahrung dieser Serie.“ (Christof Nöcker, Christof Nöcker Friseure)



Tea Tree Special Color Shampoo

Erfrischendes Farbschutz-Shampoo



Eigenschaften: Entfernt Unreinheiten für frisches, sauberes Haar und strahlenden Glanz.



Wirkung: Einzigartige pflanzliche Extrakte des Rooibostees helfen, die Haarfarbe vor Umwelteinflüssen und dem Verblassen zu schützen.



Bonus: Belebt die Sinne mit erfrischendem Teebaumöl, Pfefferminze und Lavendel.



Anwendung: Eine kleine Menge auf das feuchte Haar auftragen, aufschäumen und gründlich ausspülen.



UVP: 10,50 € (75 ml) 24,00 € (200 ml)

Vegan. Parabenfrei. Farbsicher.



Tea Tree Special Color Conditioner

Erfrischender Farbschutz-Conditioner



Eigenschaften: Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe entwirren das Haar und sorgen für sofortige Kämmbarkeit. Für eine spürbar gepflegte Kopfhaut und gesund aussehendes Haar.



Wirkung: Einzigartige pflanzliche Extrakte des Rooibostees helfen, die Haarfarbe vor Umwelteinflüssen und dem Verblassen zu schützen.



Bonus: Belebt die Sinne mit erfrischendem Teebaumöl, Pfefferminze und Lavendel.



Anwendung: Eine kleine Menge auf das gewaschene, feuchte Haar auftragen. Einmassieren und gründlich ausspülen.



UVP: 12,50 € (75 ml) 27,30 € (200 ml)



Teebaumöl

Der berühmte englische Weltumsegler und Forscher, Captain James Cook, hat dem Teebaum seinen Namen gegeben. Als er 1770 nach einer monatelangen Seereise zusammen mit seiner Crew in einer Lagune in Australien „landete“, sammelten die Männer einige Blätter und brauten sich daraus zur Teezeit ein Getränk – deshalb nannten Sie den Baum „Teebaum“. Teebaumöl wurde seit Jahrtausenden von den australischen Ureinwohnern wegen seiner pflegenden, stimulierenden und antiseptischen Wirkung verwendet. Heute ist es in vielen australischen Haushalten üblich, für den Fall von Verletzungen und gesundheitlichen Problemen stets ein Fläschchen mit reinem Teebaumöl greifbar zu haben. Es ist eines der stärksten, natürlichen Antiseptika, die es gibt, dringt tief in die Haut ein und kann somit eine Vielzahl von Hautproblemen und auch Sonnenbrand lindern. Außerdem kreiert es ein belebendes und erfrischendes Erlebnis.

(lifePR) (