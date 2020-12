»Markt und Straßen stehn verlassen,

still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh' ich durch die Gassen,

alles sieht so festlich aus.«

Joseph von Eichendorff



Heuer senden wir Ihnen musikalische Weihnachtsgrüße in Form von stimmungsvollen Streaming-Konzerten aus dem Wiener Konzerthaus! Lassen Sie sich von der Company of Music mit Vokalwerken von der Renaissance bis in unsere Gegenwart Geschichten zum Fest, das immer auch ein Fest des gemeinsamen Singens war, erzählen. Ein weihnachtliches Programm aus eigener Fertigung gestalten die Musikerinnen und Musiker des Herbert Pixner Projekts und Alma. Am letzten Tag des Jahres halten wir ein besonderes musikalisches Geschenk für Sie bereit: Martha Argerich und Sophie Pacini geben ein exklusives Konzert aus dem Großen Saal mit Werken von Mozart und Liszt.



Stimmungsvoller Adventabend mit der Company of Music

Das Vokalensemble unter der Leitung von Johannes Hiemetsberger möchte uns daran erinnern, dass Weihnachten immer auch ein Fest des Singens war. »So soll es sein, und so soll es bleiben – gerade, und vor allem auch heuer«, so der Leiter der Company of Music. Wie prächtig Weihnachten seit der Renaissance bis in unsere Gegenwart hinein besungen wurde, führen uns die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit David Bergmüller an Laute und Theorbe sowie Perkussionist Tobias Steinberger in einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Konzert am vierten Adventsonntag vor Augen und vor allem Ohren.

Adventabend mit der Company of Music

Sonntag, 20/12/20, 20.00 Uhr



»Cherubim & Schnee von gestern«: Herbert Pixner Projekt & Alma

Der Südtiroler Vollblutmusiker Herbert Pixner gestaltet mit Julia Lacherstorfer und ihrem Ensemble Alma einen bezaubernden, vorweihnachtlichen Abend im Großen Saal. Beide Ensembles überschreiten spielerisch jegliche Stilgrenzen, und dies am Abend vor dem Heiligen Abend gemeinsam. Moderiert wird dieses exklusive Konzert von Tobias Moretti. Freuen Sie sich auf eigens geschriebene und arrangierte Weihnachtslieder und viel Stimmung, die via Streaming direkt zu Ihnen nach Hause ins Wohnzimmer kommen möge.

Herbert Pixner Projekt & Alma

Tobias Moretti, Moderation

Mittwoch, 23/12/20, 20.30 Uhr



Silvester daheim mit Martha Argerich und Sophie Pacini feiern

Ein besonderes Geschenk ist die Zusage unseres Ehrenmitglieds Martha Argerich und der jungen, italienischen Pianistin Sophie Pacini, ebenfalls ein Konzert für Sie einzuspielen, welches wir am letzten Tag dieses Jahres mit den besten Wünschen zu Ihnen senden. Eine innige persönliche wie künstlerische Freundschaft verbindet die legendäre Martha Argerich mit der 28-Jährigen Pacini, mit der sie regelmäßig ausgewählte Duo-Konzerte spielt. So können Sie den Silvesterabend mit Mozarts Sonate D-Dur K 375a für zwei Klaviere sowie der Réminiscences de »Don Juan« de Mozart S 418 von Franz Liszt gespielt von Argerich und Pacini auch daheim freudig beginnen lassen.

Martha Argerich und Sophie Pacini

Donnerstag, 31/12/20, 20.00 Uhr



Wenn Sie möchten, besteht bei allen drei Konzerten die Möglichkeit, den Künstlerinnen und Künstlern via »Pay as you wish« Ihre Wertschätzung auszudrücken. Die Erlöse gehen direkt an die Musikerinnen und Musiker. Und wie gewohnt bleiben die musikalischen Kostbarkeiten noch einige Zeit auf unserer Plattform konzertzuhaus.at für Sie abrufbar!



»Der Nussknacker und die Zuckerfee«



In einem winterlichen, natürlich ebenfalls gestreamten Familienkonzert treten die Wiener Symphoniker, deren Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada und Sarah Viktoria Frick als neugierige Zuckerfee gemeinsam die Reise in die zauberhafte Welt von Tschaikowskis »Der Nussknacker« an und entführen uns musikalisch in eine fantastische Winterwelt.



Montag, 21/12/2020, 11.00 Uhr

(lifePR) (