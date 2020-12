Seit Sebastian DOHMEN federführend das Ruder der Firma wheelsandmore in Baesweiler übernahm, ist das Unternehmen – nach zwei Umzügen wegen wachsender Nachfrage nach u. a. handgefertigten Felgen inzwischen in der heutigen Niederlassung im Bauhausstil mit ca. 2.000 m² Betriebsfläche beheimatet – weltweit zu einem der führenden Hersteller und Anbieter für ebenso exklusive wie außergewöhnliche Felgen, Auspuffanlagen der Extraklasse, einzigartige Fahrwerkslösungen und beeindruckende Leistungssteigerungen aufgestiegen.



Nun hat auch Mercedes ein Flagschiff-SUV mit ordentlich Dampf unter der Haube und mischt den Trendmarkt der rollenden Garagentore auf. Objekt der Begierde bei wheelsandmore ist diesmal ein Mercedes-AMG GLS 63 4matic mit der werksinternen Bezeichnung X 167. Das Fahrzeug leistet schon von Hause aus 612 PS (= 450 kW) und 850 Nm. Fakt ist: Wer einmal in dieser Fahrmaschine mit über 920 PS Platz genommen hat, den wird derzeit so schnell kein anderes Fahrzeug gleichermaßen erregen. Lust bekommen?



LEISTUNGSSTEIGERUNG für AMG GLS 63



Genau an dieser Stelle hat der geneigte Kunde jetzt die Qual der Wahl zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten der Leistungssteigerung: Schon Stage 1 kitzelt 700 PS und 950 Nm aus dem Motor. Stage 2 bringt es da schon auf 800 PS sowie 1050 Nm. Stage 3 bringt 860 PS und 1150 Nm. Und schließlich Stage 4 stellt mit 920 PS und 1150 Nm alles in den Schatten.



Leistungskits in Detail:



Stufe 1:

Mittels Softwareoptimierung oder denkbar einfach zu installierendem Plug-and-Play Tuningmodul generiert Wheelsandmore aus dem Basismodell mit 612PS im Handumdrehen 700 bzw. 710 PS bei vehementen 950 bzw. 1000 Nm Drehmoment.

Die Preise für das jeweilige Upgrade liegen bei 2.990 EURO für die Softwareoptimierung und 3.808 EURO für das elektronische Zusatzsteuergerät inkl. 2 Jahren Garantie auf Motor und Antrieb



Stufe 2:

Neben angepasster Software verbaut die Manufaktur durchsatzoptimierte Downpipes mit Sportkatalysatoren und überarbeiteten Serienturboladern im Austausch. Diese Maßnahmen resultieren in insgesamt 800PS Motorleistung und maximalen 1040Nm Drehmoment. Die V-Max Sperre wird aufgehoben, so dass das Fahrzeug je nach Reifenfreigabe theoretisch über 320 km/h schnell fahren kann. Preis für die Stage 2 inkl. Montage: 19.999 EURO



Stufe 3:

Das CPC Steuergerät wird ebenfalls modifiziert und Twin Scroll Turbolader sowie verstärkte Wastegates entlocken den 4 Litern Hubraum 860PS Leistung, was folglich eine mechanische Verstärkung des Getriebes bis max. 1150Nm erforderlich macht. Die Stage 3 bietet der Tuner zum Preis in Höhe von 36.999 EURO inkl. Montage an



Stufe 4:

Ohne den Motor zu öffnen, den Hubraum zu vergrößern und mit geschmiedeten Komponenten zu arbeiten, enden bei 920PS und ebenfalls 1150Nm die Möglichkeiten einer standfesten Modifikation des AMG Triebwerks. Verantwortlich für die zusätzlichen 60 Pferdchen sind abermals geänderte Turbolader, welche in Einklang mit Hochleistungs-Kraftstoffpumpen und der passenden Software zu einem Umbaupreis in Höhe von 49.999 EURO bei Exklusivtuner Wheelsandmore führen.



LEICHTMETALLFELGEN FÜR AMG GLS 63



Äußerlich lässt der modifizierte SUV kaum erahnen, zu welchen Leistungen er so gerüstet fähig ist. Einziges, aber auffälliges Merkmal sind die Leichtmetallfelgen des Typs G-Logic, welche die Radhäuser in allen Richtungen voll ausfüllen. Die Rad-Reifen-Kombination setzt sich aus wheelsandmore Felgen Typ G-Logic in der Dimension 10,5x24 Zoll mit Bereifung in 295/35-24 und 12,5x24 mit 335/30-24 an der Hinterachse. Oder rundum 10,5x24 mit 295/30-24. Oberfläche und Farbe werden exakt nach Kundenwunsch angefertigt, dabei sind alle Farben mit Code und RAL-Farben möglich. Spezielle Sonderwünsche wie Herstellerlogo in den Nabenkappen, eigene Markenfräsungen oder Gravuren, sowie farblich akzentuierende Outlines sind bei Wheelsandmore herzlich willkommen.



Eine Tieferlegung befindet sich aktuell noch in der Entwicklung.



AUSPUFFANLAGE



Zum Schluss sollte noch die Edelstahlabgasanlage mit dem sportlich-sonoren und unverkennbaren typischen Sound für GLS 63 erwähnt werden.



Nichts ist so emotional entscheidend für den Charakter und die Wahrnehmung eines deutschen Sportwagens wie der Sound einer Auspuffanlage.



Die Firma wheelsandmore ist also genau DER richtige Ansprechpartner für Liebhaber des Automobils, die u. a. durch individuell angefertigte Felgen mit TÜV-Zulassung ohne Veränderungen der Karosserie eine exklusive Optik erreichen wollen. Auch die Klappenauspuffanlagen sorgen für eine neue Dimension des Motorsounds und lassen die Herzen höher schlagen.

