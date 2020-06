Pressemitteilung BoxID: 802397 (WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH)

Krefeld for Expats - Online Spezial

Damit sich frisch nach Krefeld gezogene Fachkräfte schneller zu Hause fühlen und es leichter haben, neue Kontakte zu knüpfen, hat die Wirtschaftsförderung Krefeld im Jahr 2018 erstmals eine Kennenlerntour angeboten. Unter dem Namen Krefeld for Expats ist die Tour mittlerweile zu einer festen Veranstaltungsreihe geworden, die viermal im Jahr stattfindet und von den Teilnehmern mit Begeisterung angenommen wird.



Bei Krefeld for Expats wird in entspannter Atmosphäre jeweils eine typische Krefelder Institution besichtigt, wodurch die Neu-Krefelder spannende Einblicke in das Krefelder Wirtschafts- und Kulturleben erhalten. So wurden bei vergangenen Touren beispielsweise die Müllverbrennungsanlage erkundet, der Produktionsort von echtem Krefelder Bier bei der Brauerei Königshof besichtigt oder auch die aktuelle Ausstellung im Kaiser Wilhelm Museum sowie im Haus Lange besucht.

„1,5 Jahre kannte ich Krefeld im Grunde nur durch das, was ich auf dem Weg von der A57 bis zum Büro am Ostwall sah. Abends ging es dann ja wieder zurück. Als ich mich entschloss nach Krefeld zu ziehen, war für mich wichtig die Stadt und die Leute zu verstehen. Das Expat Treffen war dafür eine tolle Gelegenheit, um erste Einblicke zu bekommen und Leute kennen zu lernen.“ So Christian Ahuis, Unternehmer und Neu-Krefelder.



Durch die aktuellen Entwicklungen durch Corona hat sich das International Desk der WFG Krefeld für das nächste Treffen etwas Neues einfallen lassen:



Das nächste Krefeld for Expats findet am 25.6.2020 um 18 Uhr im virtuellen Raum statt. Wer sich überraschen lassen möchte kann sich jetzt unter international@wfg-krefeld.de anmelden.



Der Anmeldeschluss ist der 22.06.20 und die Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. Die Zugangsdaten werden, nach erfolgter Anmeldung, einen Tag vorher zugesandt.

