Die Unternehmen Landschaftsbau Vornholt, Mussenbrock & Partner, doIT, Klaus Herding, Bellanet und Bimeco Garnhandel freuen sich über verdiente CSR-Zertifikate. Die Verleihung der Zertfikate stellt den Abschluss eines 12-monatigen Prozesses dar, in dem sich die Unternehmen auf Grundlage einer betriebsindividuellen Klärung ihrer wesentlichen CSR-Themen eine Grundsatzpositionierung gegeben und einen konkreten Handlungsplan erarbeitet haben.



"CSR" steht für "Corporate Social Responsibility", für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen.



"Unternehmen agieren nicht auf einsamen Inseln, sondern haben mit ihren Entscheidungen Auswirkungen auf die Gesellschaft", so WFG-Geschäftsführer Dr. Heiner Kleinschneider.



"Verantwortungsvolle Unternehmen agieren in der Breite mit angestellten MitarbeiterInnen; sie bilden aus, qualifizieren weiter und schaffen so Identifikation mit dem Unternehmen", so Udo Westermann, Leiter des CSR Kompetenzzentrum Münsterland.



CSR fängt dabei bei ganz kleinen Dingen an, wie einem Obstteller für die MitarbeiterInnen und ist zugleich die dauerhafte Bestätigung einer Grundhaltung, sei es im Führungsverhalten oder in aktueller Corona Zeit, bei einem verantwortungsvollen Hygienekonzept.



Der Herausforderung, diese Erkenntnis in konkretes Handeln umzusetzen - und dafür Zeit und Personalressourcen zu investieren - hatten sich die ausgezeichneten CSR-Unternehmen gestellt und dazu bereits im Oktober 2019 mit einer CSR-Selbstbewertung begonnen In dieser wurden die wesentlichen Themen und wirksamsten Hebel aus der Vielzahl diskutierter Megatrends identifiziert. Das Ergebnis war die Handlungsgrundlage für konkrete Maßnahmen und eine Profilierung am Markt und als attraktiver Arbeitgeber.



Begleitet wurden die Unternehmen dabei in einer Workshopreihe des CSR Kompetenzzentrum Münsterland: In einer Austauschgruppe erarbeiteten sich die Betriebe ihre individuellen CSR-Fahrpläne bis zum CSR Unternehmen Münsterland. Die konkreten Themen der Workshops wurden individuell an den Bedarfen der teilnehmenden Unternehmen ausgerichtet und erstreckten sich über die Vielfalt der CSR-Handlungsfelder (Arbeitsplatz und Mitarbeiter, Umweltschutz, Produktverantwortung und Markt sowie Gemeinwesen). Dabei machte Corona auch vor den CSR-Workshops nicht halt, ab April 2020 mussten die Präsenz-Workshops durch Videokonferenzen ersetzt werden.



Unterstützt wurde das CSR Kompetenzzentrum durch die WFG für den Kreis Borken sowie den Unternehmensverband AIW, die das Thema auch so noch tiefer in der regionalen Wirtschaft verankern möchten.



Alle Unternehmen haben ihren Prozess und dessen Ergebnisse in einem CSR Report veröffentlicht. Die CSR Reports der Unternehmen sind verfügbar auf www.csr-muensterland.de

