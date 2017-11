Gründerschmiede Gescher startet in die 3. Runde - Vom Gründergeist zum eigenen Chefsessel

Mit professioneller Unterstützung im Team können Interessierte an ihrem Unternehmenstraum bauen.



Bei der Entwicklung der eigenen Businesseidee – im Idealfall ausgearbeitet bis zum Businessplan – gelingt vieles besser im Team. Diese Erfahrung machten bereits 23 Teilnehmer/innen der Gründerschmiede Gescher. Auf dem d.velop Campus in Gescher trafen sie sich regelmäßig in kleinen Gruppen und arbeiteten gemeinsam und mit viel fachlicher Unterstützung daran, ihren Traum vom eigenen Unternehmen zu verwirklichen.



Ermöglicht wird dies durch das münsterlandweite Projekt Gründergeist@Münsterland unter der Federführung des Münsterland e.V.. Die Gründerschmiede Gescher ist dabei eine von insgesamt fünf miteinander vernetzten Gründerschmieden im Münsterland und der Stadt Münster im Rahmen des Projektes Gründergeist@Münsterland, in der Gründungswillige sechs Monate lang professionell begleitet werden.



Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) ist Umsetzungspartner des Förderprojekts und begleitet die Gründerschmiede Gescher nun bereits im dritten Durchlauf durch Projektkoordinatorin Andrea Severiens: „In der gemeinsamen Arbeit mit den anderen Teilnehmern und durch den intensiven Austausch sowie die regelmäßigen Workshops konnten bereits viele TeilnehmerInnen zunächst vage Ideen in handfeste Gründungsvorhaben umwandeln“, so ihr Fazit. Nach zwei erfolgreichen Durchläufen startet die WFG nun im Januar 2018 die 3. Runde in der Gründerschmiede Gescher. Das Angebot ist kostenlos und wird zeitlich so ausgerichtet, dass auch Berufstätige teilnehmen können.



Wer an der Gründerschmiede teilnehmen möchte, kann sich am 23. November 17 Uhr in den Räumlichkeiten der WFG in der Erhardstraße 11 in Ahaus unverbindlich über das Projekt informieren.

