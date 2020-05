Pressemitteilung BoxID: 797394 (Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH)

WKK Heide ist eines von 18 Referenzzentren in Deutschland

Das Adipositaszentrum der Westküstenkliniken ist eines von nur 18 Referenzzentren der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie zur Behandlung von krankhaftem Übergewicht. Rund 180 bariatrische Eingriffe werden hier im Jahr vorgenommen.



Krankhaftes Übergewicht ist eine ernsthafte Erkrankung, die wie andere chronische Krankheiten auch, leitliniengerecht behandelt werden muss. Die Westküstenkliniken hatten dazu 2017 in Heide das Adipositaszentrum aufgebaut, das jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie als Referenzzentrum für Adipositas und metabolische Chirurgie zertifiziert worden ist.



„Wir freuen sehr über die erfolgreiche Erstzertifizierung. Das ist Lohn für die Arbeit des gesamten Teams in den vergangenen drei Jahren und zeigt, dass wir hier als Zentrum bereits fest etabliert sind“, sagt Leiter des Adipositaszentrums, Dr. Steffen Krause und weist darauf hin, dass er und sein Team bei der Erstzertifizierung gleich die erste von insgesamt drei Klassen bei der Einteilung der Zentren überspringen konnten.



Drei Klassen an Zentren kennt die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie für die Zertifizierung von Adipositaszentren. Die niedrigste Stufe ist das Kompetenzzentrum, die mittlere das Referenzzentrum und die höchste das Exzellenzzentrum. Letzteres sind in der Regel Unikliniken oder Maximalversorger, die nicht nur hohe Fallzahlen nachweisen können sondern auch ausgiebig wissenschaftlich forschen. Fünf davon gibt es bundesweit.



Von den Referenzzentren gibt es in Deutschland gerade einmal 18. Mit drei erfahrenen Operateuren, einer hohen Fallzahl und der Teilnahme an Studien erfüllt das Adipositaszentrum der Westküstenkliniken bereits rein formal alle Kriterien, zu einem der Referenzzentren aufzusteigen. Beispielsweise müssen mindestens 100 Operationen im Jahr nachgewiesen werden. In Heide wurden alleine 2019 180 Patienten mit einer der drei etablierten Operationsverfahren versorgt.



Im Zertifizierungsprozess fanden aber nicht nur formale Kriterien Berücksichtigung sondern auch Qualitätsdaten flossen in die Bewertung mit ein.



„Daher ist eine Zertifizierung eine gute Orientierung für Betroffene, die nach einer geeigneten Klinik zur Behandlung ihres krankhaften Übergewichts suchen“, unterstreicht die Viszeralchirurgin Wiebke Buchholz, die gemeinsam mit Dr. Steffen Krause die meisten Patientinnen und Patienten in der Sprechstunde sieht und behandelt. Der dritte im Medizinerteam ist Chefarzt Prof. Dr. Eric Schlöricke.



Darüber hinaus zählen neben den Medizinern auch Krankenschwestern, Psychologinnen, Ernährungsberater und die Bariatric Nurse Inga Biere zum Team des Adipositaszentrums.

