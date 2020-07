Pressemitteilung BoxID: 807100 (werk :b events GmbH)

Downhill Nürnberg begeistert mit großem After Work Store Opening Event

Eine der traditionsreichsten und besten Adressen für Fahrräder und E-Bikes in der Metropolregion präsentiert sich in neuem Gewand. Nach einem kompletten Face-Lift der Räumlichkeiten in der Peter-Henlein-Straße feierte das Team des Downhill Concept Store Nürnberg dort mit 40 geladenen Gästen am Donnerstag ein großes After Work Store Opening. Beim werk :b events-Partner ist man nach einem mehrwöchigen Corona-Stopp back on Track und voller Tatendrang.



Seit Anfang des Jahres ist der Downhill Concept Store Nürnberg offizieller Partner von werk :b events und des PSD Eventsommers. werk :b events übernimmt gleichzeitig sämtliche Agenturaufgaben beim Spezialisten für hochwertige individuelle Zweiräder. Auch beim jüngst abgeschlossenen Umbau der Verkaufsund Showräume in der Nürnberger Südstadt war werk :b events involviert. Gemeinsam präsentierte man nun einem handverlesenen Publikum stolz das Ergebnis des Face-Lifts im Rahmen eines exklusiven After Work Store Openings. „Wir melden uns hiermit offiziell zurück und freuen uns, Nürnberg und die Metropolregion künftig noch besser und umfangreicher mit hochwertigen E-Bikes, Mountainbikes, Trecking-, City- und Fitness-Rädern zu bedienen, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden“, kündigt Geschäftsführer Oliver Schiemann an. Seit 1990 ist Downhill Nürnberg die erste Adresse für außergewöhnliche Zweiräder sämtlicher Top-Marken und bekannt für besten Service.



Fahrradkauf bei Downhill als Erlebnis



Auf 450 hochwertig eingerichteten Quadratmetern können sich die Downhill-Kunden künftig informieren und beraten lassen. Nach einem ausführlichen Body-Scan wird das Wunsch-Bike gemeinsam mit den Experten vor Ort konzipiert und individualisiert. „Der Fahrradkauf soll bei uns zum Erlebnis werden. Wir bieten jedem Kunden ein maßgeschneidertes Fahrrad, abgestimmt auf seine Bedürfnisse und Wünsche. Das ist das Downhill-Qualitätsversprechen“, betont Schiemann, der neben vielen Stammkunden auch Vertreter aus Sport, Wirtschaft und dem Nürnberger Nachtleben am Donnerstag begrüßen durfte. Und diese waren sich einig: Downhill Nürnberg is back on Track!



Für den Hausherrn und seine Gäste, von denen sich einige gleich für eine Probefahrt anmeldeten, war es ein rundum gelungener Networking- und Businessabend. Auch Tim Gruber, Leiter Marketing und Sponsoring bei werk :b events fand in dem Zuge lobende Worte für die Veranstaltung und die Partnerschaft mit Downhill Nürnberg: „Wir haben heute sehr viele zufriedene Gesichter und sicher auch den ein oder anderen zukünftigen Kunden gesehen. Insbesondere für Unternehmen und ihre Mitarbeiter bietet Downhill exklusive Kooperationen an, die höchste Mobilität, Flexibilität und Top-Service bieten. Wir von werk :b events sind stolz, hier mitwirken zu können und freuen uns auf mehr Veranstaltungen dieser Art und weitere gemeinsame Projekte.“ Mehr Informationen gibt es auf www.downhill.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (