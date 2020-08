Pressemitteilung BoxID: 809905 (Wenko-Wenselaar GmbH + Co. KG)

WENKO: Black is back!

Die neuen Turbo-Loc® Accessoires Gala in elegantem Schwarz für die Küche

Auch in der Küche gilt Schwarz als absolute Trendfarbe des Jahres 2020. WENKO bietet dieses Jahr stylishe, mattschwarze Küchenaccessoires, die mit dem einzigartigen Turbo-Loc® Klebesystem genau dort angebracht werden können, wo man sie bestens im Blick und im Griff hat. Das clevere System baut auf die Kraft von Spezial-Klebepads, die das Anbringen von Küchenhelfern jeglicher Art zum Kinderspiel macht. Die neuen Turbo-Loc® Küchenaccessoires Gala aus schwarzem Metall ergänzen jetzt das beliebte Befestigen ohne bohren Sortiment und sorgen für schicken, zusätzlichen Platz in jeder Küche.



Alles im Griff!



Alle Accessoires überzeugen durch Optik und Funktionalität. Regale in unterschiedlichen Größen sind der ideale Aufbewahrungsort für Gewürze, Öl und Essig. Der praktische Küchenrollenhalter sorgt für die schnelle Beseitigung von Kleckereien und eine Küchenreling für den angestammten Platz von Pfannenwender, Schöpfkelle & Co.



Fixieren, andrücken, fertig!



Die Turbo-Loc® Küchenaccesssoires Gala lassen sich unkompliziert und schnell auf allen glatten und leocht strukturierten Oberflächen montieren – und das ganz ohne Bohren und Werkzeug. Nach der Entfernung der Schutzfolie wird das Turbo-Loc® Klebepad auf die gewünschte Oberfläche fest fixiert und angedrückt. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Es ist sofort einsetzbar und hält einer Zugkraftbelastung von bis zu 40 Kilogramm stand. Die Accessoires lassen sich rückstandsfrei wieder entfernen und hinterlassen keine Beschädigungen auf dem Untergrund.



UVP



Gewürzregal Gala (22 X 8,5 x 7,5) - 19,99 €

Universalregal Gala (25 x 13,5 x 7,5) - 24,99 €

Küchenrollenhalter Gala - 14,99 €

Hakenleiste Gala - 24,99 €

