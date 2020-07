Pressemitteilung BoxID: 807560 (Wenko-Wenselaar GmbH + Co. KG)

In Turbo-Zeit ein Design-Bad ganz ohne bohren

Neu von WENKO: Die Turbo-Loc® Wandserie Orea

Der einfachste Weg zu einem Bad im neuen, angesagten Look sind diese hochwertigen Befestigen ohne bohren Wand-Accessoires von WENKO. Die drei verschiedenen Ausführungen der neuen Turbo-Loc® Wandserie Orea (aus mattem, glänzendem oder schwarzem Edelstahl) werden einfach an die Wand geklebt und sorgen im Handumdrehen für frischen Wind in neuen und alten Bädern – und das natürlich ganz ohne bohren.



Das Accessoire-Sortiment bietet je nach Ausführung verschiedene Haken und Halter für Handtuch, Schwamm & Co. Schicke Toilettenpapierhalter mit und ohne Deckel, WC-Bürstenhalter, Seifenspender sowie Zahnputzbecher in hochwertigem Edelstahl runden das Sortiment ab. In puncto Optik lässt Orea, durch ihr puristisches Design, keine Wünsche offen und sorgt für einen modernen Auftritt. Die Orea-Accessoires können dank integriertem Turbo-Loc Klebepad in Turbo-Zeit direkt an den gewünschten Stellen angebracht werden. Einfach die Schutzfolie des Klebepads abziehen, andrücken, fertig! Die Turbo-Loc® Wandserie Orea ist sofort einsatzbereit und bietet festen Halt auf allen glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Die Accessoires halten einer Zugkraftbelastung von 40kg stand, lassen sich rückstandsfrei wieder entfernen und hinterlassen keine Beschädigungen auf dem Untergrund.



UVP

Turbo Loc® Toilettenpapierhalter Orea - 19,99 €

Turbo Loc® Haken Orea - 15,99 €

Turbo Lo ® WC-Bürste Orea - 49,99 €

Turbo Loc® Zahnputzbecher Orea - 19,99 €

Turbo Loc® Seifenspender Orea - 24,99 €

Turbo Loc® Handtuchring Orea - 19,99 €

Turbo Loc® Handtuchstange Orea - 34,99 €

Turbo Loc® Toilettenpapierhalter geschl. Orea - 24,99 €

