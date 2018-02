Die Welt in den Worten junger Weltentdecker

Die aktuelle Ausgabe der Zeitung „Nix für Stubenhocker“ besticht nicht nur durch das neue Design, sondern weiterhin auch durch den informativen und spannenden Inhalt. Die Autorinnen und Autoren der Erfahrungsberichte nehmen Leserinnen und Leser mit auf ihre Reisen und beschreiben ihre persönlichen Erlebnisse in der großen weiten Welt.



„Es war überwältigend und nicht immer leicht. Ich war glücklich, nachdenklich, traurig. Aber vor allem habe ich viele neue, unvergessliche Erfahrungen gemacht, welche ich nicht mehr missen möchte“, schreibt eine Autorin über ihre Zeit in der Volksrepublik China. Sie hat in ihrem Auslandsjahr Land und Leute, Sprache und das chinesische Schulsystem kennengelernt und durfte an traditionellen Feierlichkeiten wie dem Neujahrsfest teilhaben. Die Zeitung bietet ein breites Spektrum an Erfahrungsberichten, die auf erfrischend ehrliche, farbenfrohe und authentische Art und Weise zum Schmökern und Wegträumen einladen.



In den Rubriken Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Jobs & Praktika, Studium, Work & Travel sowie Querweltein verleiht die Zeitung einen persönlichen Einblick in das Leben und Erleben der jungen Autorinnen und Autoren im Ausland. Leserinnen und Leser, die sich für einen Auslandsaufenthalt interessieren, können sich von den Berichten inspirieren lassen, lernen über mögliche Programmarten in der Ferne und erfahren, wie andere junge Menschen ihren Weg ins Ausland geplant, durchgeführt und erlebt haben. Nützliche Tipps und aktuelle Informationen zur Wahl des passenden Programms befinden sich jeweils auf den einleitenden Rubrikstartseiten „Zahlen – Fakten – Tipps.“ Des Weiteren enthalten die Artikel von Austauschorganisationen und Bildungsexperten hilfreiche Informationen zur Vorbereitung des eigenen Auslandsaufenthaltes.



Die Zeitung für Auslandsaufenthalte erscheint einmal jährlich im weltweiser Verlag mit einer Auflage von 35.000 Exemplaren. Die Jahresausgabe 2018 wird kostenlos in ganz Deutschland sowie in Österreich und der Schweiz an weiterführenden Schulen, an Bildungseinrichtungen sowie auf den JugendBildungsmessen und Youth Education & Travel Fairs verteilt. Unter www.stubenhocker-zeitung.de kann die Zeitung im PDF-Format angefordert werden. Jugend- und Bildungseinrichtungen können die Zeitung in der gewünschten Anzahl kostenlos auf der Homepage bestellen.



Auch online kann man sich in die Erfahrungsberichte dieser Ausgabe sowie der vorangegangenen Ausgaben vertiefen. Auf der Seite www.weltweiser.de bietet der benutzerfreundliche Kompass die Möglichkeit, die Berichte nach Programmart und Land zu filtern.

weltweiser® - der unabhängige Bildungsberatungsdienst

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren.



Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdeckern, sich persönlich von Experten der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber und eine Zeitung zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.



Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren