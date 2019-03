Weltkino erwirbt Midsommar von Hereditary - Regisseur Ari Aster

05.03.19

Weltkino hat sich die Auswertungsrechte an Ari Asters neuem Film MIDSOMMAR gesichert. Die Eigenproduktion von A24 zählt zu den mit Hochspannung erwarteten Horrorfilmen des Jahres.



Mit seinem von Kritik und Publikum gefeierten wie gefürchteten Spielfilmdebüt HEREDITARY – DAS VERMÄCHTNIS raubte Ari Aster weltweit Genre-Fans den Atem und machte sich einen Namen als einer der vielversprechendsten Horror-Regisseure seiner Generation. Nun meldet er sich mit dem kultverdächtigen Schocker MIDSOMMAR zurück, der die Sehgewohnheiten auf den Kopf stellt und im sonnengefluteten schwedischen Sommer in dunkelste Abgründe führt.



Im Mittelpunkt steht ein junges Paar, gespielt von Shooting-Star Florence Pugh (LADY MACBETH, LITTLE WOMEN) und Jack Reynor (SING STREET), das an einem scheinbar idyllischen Ort in Schweden einem sagenhaften Mittsommer-Fest beiwohnt. In weiteren Rollen spielen Will Poulter (MAZE RUNNER, THE REVENANT) und William Jackson Harper (PATERSON).



„Ari Aster ist einer der talentiertesten Regisseure der Gegenwart. Wir sind überzeugt, dass er mit diesem Genre-Highlight erneut einen Meilenstein setzen wird“, so Michael Kölmel und Dietmar Güntsche, Geschäftsführer von Weltkino. „Wir sind stolz darauf, dass wir uns bei dem stark umkämpften Titel durchgesetzt haben und freuen uns sehr darauf, ihn in Deutschland ins Kino zu bringen.“



Nach dem flächendeckenden Kinostart in den USA durch A24 wird MIDSOMMAR am 26. September 2019 bundesweit in die deutschen Kinos kommen.





(lifePR) (