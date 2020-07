Pressemitteilung BoxID: 807412 (Welterbe Grube Messel gGmbH)

UNESCO Welterbe Grube Messel: Exklusive Touren im Jubiläumsjahr

Urpferdchen Uli und die Zeitreisen-Crew feiern 25 Jahre UNESCO Welterbe-Gütesiegel und 10 Jahre Besucherzentrum mit neuen exklusiven Touren in kleinen Gruppen -Willkommensgeschenk für jeden Gast

Zum Jubiläum freut sich das geo- und naturwissenschaftliche Team der Grube Messel auf neue, exklusive Touren durch den Tagebau des ersten deutschen UNESCO Weltnaturerbes. In kleinen Gruppen bis zu neun Personen führen die Fachleute durch die Entstehung und die Historie, zeigen Fundstücke von Grabungsstellen, ordnen diese zu und beantworten die Fragen der Gäste.



Dazu Dr. Marie-Luise Frey, Geschäftsführerin der Welterbe Grube Messel gGmbH: „Wenn auch mit Mund- und Nasenbedeckung oder mit angemessenem Abstand, ist es uns eine Freude, Wissenswertes zu diesem einzigartigen Ort weiterzugeben. Denn diese Stätte ist ein Aushängeschild und ein besonderes Kulturgut des Landes Hessen in der Welt.“



Wichtig: Die Zahl der Teilnehmer pro Exklusiv- Tour ist auf neun Personen begrenzt, daher ist die Anmeldung unbedingt erforderlich! Online unter https://grube-messel.de/buchung.html#regdl=kategorien oder telefonisch unter 06159-717590.



Ergänzend verweisen wir auf die Dauerausstellungen unserer Partner, die das gesamte Messeler Artenspektrum in seiner vollen Schönheit und Breite erfassen:



Hessisches Landesmuseum Darmstadt

https://www.hlmd.de/museum/naturgeschichte/erd-und-lebensgeschichte/grube-messel.html



Naturmuseum Senckenberg Frankfurt am Main

https://museumfrankfurt.senckenberg.de/de/ausstellung/dauerausstellungen/weltnaturerbe-grube-messel-2/



Fossilien- und Heimatmuseum Messel,

http://www.messelmuseum.de/index_2.html



Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr:



Bus: Direktverbindung mit dem Bus der F/U Linie von Darmstadt bis zur Haltestelle "Grube Messel - Besucherzentrum Grube Messel" an der Landesstraße 3317, der Fußweg zum Besucherzentrum beträgt ca. 500 Meter.



Zug: Bahnlinie 75 von Wiesbaden/Mainz/Darmstadt/Aschaffenburg bis Bahnhof Messel. Von dort ca. 2 km Fußweg bis zum Besucherzentrum der Grube Messel bzw. mit der Buslinie F/U (s.o.)



KFZ: Für alle, die mit dem eigenen Auto anreisen, stehen ausreichend Parkplätze auf dem Gelände der Grube Messel zur Verfügung.



Weitere Informationen zu attraktiven Angeboten stehen unter der Homepage www.grube-messel.de.

