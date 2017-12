HERO FLEX im grossen Kundentest

Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Workwear-Hersteller WEITBLICK und der ISPO (Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) kam es kürzlich zu einer groß angelegten Testreihe für die neue Workwear-Kollektion HERO FLEX. Unter dem Motto „Teste, was das Zeug hält“ und dem Hashtag #WAHREHELDEN konnten sich interessierte Kunden für die Testreihe anmelden und ihre Meinung zu HERO FLEX äußern.



Bei HERO FLEX handelt es sich um eine einzigartige Workwear-Kollektion, die eine gekonnte Kombination aus Design und Funktionalität sowohl für Gewerbetreibende in Industrie und Handwerk als auch auch für Privatkunden darstellt.



Die etwa 400 Bewerber, die leider nicht ausgewählt wurden, erhielten als Dankeschön 25 Prozent auf ihre nächste Bestellung bei WEITBLICK. Für die 50 ausgewählten Tester begann am 18. September die bis zum 29. Oktober dauernde Testphase.



Ziel war es, ein tragfähiges und kompetentes Feedback der potenziellen Kundengruppe für die Workwear-Kollektion HERO FLEX zu erhalten. Punktgenaue Verbesserungsvorschläge in Sachen Design, Qualität und Funktionalität sind das Ergebnis. Dank der großen und überwiegend positiven Resonanz kann WEITBLICK noch besser einschätzen, welche Details besonders gelungen sind und wo eventuell noch Optimierungsbedarf besteht.



Alle Tester erhielten ein umfangreiches Paket mit der HERO FLEX Kleidung sowie zusätzliches Infomaterial, den Katalog und vielfältige Werbemittel. Unter den Teilnehmern, die die hilfreichsten Testberichte verfasst haben, wurden außerdem fünf tolle Preise verlost.



Als Fazit lässt sich festhalten, dass die ungewöhnlich hohe Zahl an potenziellen Teilnehmern bemerkenswert ist und dass diese Vorgehensweise zur Einhaltung der hohen Qualität der Kollektionen von WEITBLICK beiträgt.



Weitere Informationen zur Internationalen Fachmesse für Sportartikel und Sportmode finden Sie unter https://innovation.ispo.com/portal.



Wenn Sie mehr über die Workwear-Kollektion HERO FLEX erfahren möchten, werden Sie auf der Seite http://www.heroflex.de fündig.





WEITBLICK | Gottfried Schmidt OHG

Das Unternehmen zählt zu den traditionsreichsten Unternehmen der Textilbranche im Segment Workwear und Corporate Fashion. Bereits 1931 in Frankfurt am Main gegründet, wird die Firma in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Über 100 Mitarbeiter am Stammsitz in Kleinostheim und über 1.000 Beschäftigte in den europäischen Produktionsbetrieben arbeiten gemeinsam an der Entwicklung hochqualitativer Kollektionen für verschiedenste Berufsgruppen.

