Vier Lilien und 19 von 20 möglichen Punkten im RELAX Guide 2021! Damit ist WEISSENHAUS der Aufsteiger des Jahres und gehört zu den fünf besten Wellnesshotels in ganz Deutschland. Erholungssuchende Gäste tanken hier auf, schöpfen neue Energie bei ausgedehnten Spaziergängen am Naturstrand oder verbringen entspannte Stunden in der 2.000 Quadratmeter großen Schlosstherme. Auf WEISSENHAUS werden Entschleunigung und Achtsamkeit großgeschrieben.



Alljährlich werden vom RELAX Guide alle Wellnesshotels in Österreich und Deutschland in den Kategorien Wellness, Kur, Gesundheit und Beauty unabhängig sowie kritisch getestet und bewertet. Für die Auszeichnung der besten Hotels werden seit 21 Jahren die „RELAX-Guide-Lilien“ als Symbol vergeben, die als Qualitätsgütesiegel der Wellnessbranche gelten.



„Vier Lilien als höchste Auszeichnung im unabhängigen Relax Guide sind für uns ein Ritterschlag. Es macht mich sehr glücklich, dass unsere Bemühungen, unsere Gäste immer wieder auf das Neue zu überraschen und authentische und wirksame SPA-Kultur zu zelebrieren, diese Anerkennung findet“, freut sich WEISSENHAUS-Direktorin Natalie Fischer-Nagel.



Das Direktorenpaar hat die Qualität in diesen herausfordernden Zeiten nicht nur gehalten, sondern sogar noch gesteigert. Mutig und besonnen wurde weiter investiert, stets darauf bedacht, Gästen durch innovative Neuerungen den größtmöglichen Komfort zu bieten.



Eingebettet in den SPA-Garten auf Höhe der Baumwipfel und mit direktem Blick auf das Schloss, thront schon bald ein neuer Ruhebereich – vollständig aus duftendem Holz gebaut. Ein traumhafter Blick durch große Panoramafenster lädt dort alle Sinne zum Entspannen ein. Gerade für die kühle Jahreszeit bietet ein Salz-Aerosolraum beste Möglichkeiten zum Rückzug. Großzügige Loungen und eine Salz-Panoramasauna komplettieren das neue stimmungsvolle Refugium. Die Fertigstellung wird für Februar 2021 erwartet. Weitere Informationen finden Sie unter www.weissenhaus.de.

