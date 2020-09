Auszeichnung „Weinpersönlichkeit des Jahres“ geht an: Georg Prinz zur Lippe, Weingut Schloss Proschwitz



Zum vierzehnten Mal vergibt „Weinfeder e.V. – Vereinigung der deutschsprachigen Weinpublizisten“ den „Preis der Deutschen Weinkritik“. Ausgezeichnet wird das Projekt EINHEIT: Michael Apitz hat anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung ein Bild gemalt, dass als Etikett den Ost/West Einheitswein der Weingüter Bernard Pawis (Saale/Unstrut) und Josef Spreitzer (Rheingau)ziert.



Laudator: Prof. Dr. Leo Gros



· Bisherige Preisträger: 2005: VDP, 2006: Deutsche Wein- und Sommelierschule, 2007: ECOVIN, 2008: Vinissima – Frauen & Wein e.V., 2009: Message in a bottle, 2010: frank & frei, 2011 „Klitzekleiner Ring“, 2012 „Fünf Freunde“, 2015 Klingelberger 1782, 2016 Wein vom Roten Hang e.V., 2017 Twin Wineries, 2018 Weinelf Deutschland, 2019 HADES Gruppe



„Weinpersönlichkeit des Jahres“



Zum sechsten Mal vergibt Weinfeder e.V. den Preis „Weinpersönlichkeit des Jahres“ an eine herausragende Persönlichkeit der Weinszene. In diesem Jahr erhält den Preis:



Georg Prinz zur Lippe, Weingut Schloss Proschwitz



Laudator: Rudolf Knoll, Weinfeder e.V.





Bisherige Preisträger: 2015 Prof. Dr. Monika Christmann, 2016 Joachim Binz, 2017 Armin Diel, 2018 Volker Raumland, 2019 Rowald Hepp





Termin der Preisübergabe: Mittwoch, den 30. September 2020



18:00 Uhr Weingut Josef Spreitzer, Rheingaustraße 86



65375 Oestrich-Winkel

(lifePR) (