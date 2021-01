Seit über sechs Jahren ist das innovative Schulungskonzept der Apotheken-Online-Akademie (AOA) erfolgreich am Markt etabliert und bietet ein stetig wachsendes Online-Trainingsangebot an. Derzeit sind bereits über 50 interaktive Trainingseinheiten renommierter Pharmahersteller auf der E-Learning-Plattform zu finden. Das Erfolgsrezept der AOA liegt darin, Spaß am Lernen zu vermitteln und dabei den Spagat zwischen wichtigen Informationen zu ausgewählten OTC-Produkten und wertvollen Tipps zur Stärkung der allgemeinen Beratungskompetenz von Apothekern und PTAs zu schaffen. Das Schulungskonzept der AOA bietet zudem Apotheken-Mitarbeitern die Möglichkeit, sich ihr eigenes Trainingsprogramm nach individuellem Wunsch und Bedarf zusammenzustellen. Somit erhält man eine schnelle Übersicht über das bereits Erlernte, welches jederzeit abgerufen werden kann.



Preisgekröntes Edutainment am Puls der Zeit

Zur Philosophie der AOA gehört die Kombination von kompakt aufbereiteten Informationen und Unterhaltung für eine interaktive Weiterbildung. Das kommt vor allem bei den interessierten Teilnehmern gut an, aber auch an anderer Stelle. Denn das innovative Schulungskonzept der AOA wurde bereits mit dem "Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching" - dem BDVT-Award - in Gold prämiert. Diese Auszeichnung bestätigt vor allem die zunehmenden Registrierungen und Teilnehmer auf der E-Learning-Plattform. AOA-Projektleiterin Sonja Stamm dazu: „Die Nachfrage an praxisorientierter Online-Weiterbildung steigt stetig. Wir erweitern unser Schulungsangebot ständig und halten Apothekenteams mit interessanten und aktuellen Themen stets up to date. Vor allem jetzt in dieser aktuell herausfordernden Zeit, wird eine fundierte Online-Weiterbildung, welche rund um die Uhr kostenlos verfügbar ist, gerne angenommen.“



Die Attraktivität der AOA-Partnerschaft

Die AOA verzeichnet bislang 11 Partnerschaften mit renommierten Herstellern. Zu den aktuellen AOA-Partnern gehören: Dr. Loges, SymbioPharm, sebamed, Rabenhorst, u.v.m. Jeder Partner erhält einen eigenen Markenauftritt durch den AOA-Marken-Channel und kann somit gezielt auf sich aufmerksam machen. Darüber hinaus bieten die AOA-Trainingseinheiten die Chance ganze Apothekenteams über ausgewählte OTC-Produkte, deren Inhaltsstoffe, Anwendungsgebiete und Wirkweisen zu informieren. Jetzt die Apotheken-Online-Akademie entdecken unter: www.apotheken-online-akademie.de





