Romantisch Flittern ohne lange Anreise

Romantische Kurzform der Flitterwochen: Es müssen nicht immer drei Wochen in der Karibik oder auf den Malediven sein – immer mehr Hochzeitspaare entscheiden sich für eine kurze romantische Auszeit. Ob Zweisamkeit an der See, in den Bergen oder ein Kurztrip in die Stadt der Liebe – das Augenmerk richtet sich beim kurzen Flittern auf die besondere romantische Atmosphäre des Hotels und eine kurze Anreise. Bei weekend4two, dem Experten für Kurzurlaub zu zweit, finden frisch Vermählte eine exquisite Auswahl an top bewerteten Romantikwochenenden ganz in der Nähe.



Candlelight-Dinner an der Nordseeküste (Schleswig-Holstein, Deutschland)



Das HOOKS Boutique Hotel begrüßt seine verliebten Gäste mit einer Flasche Sekt und Pralinen. Passend zur Lage an der Nordsee ist das Zimmer im maritim-nordischen Stil geschmackvoll eingerichtet. Für Kuschelmomente am Morgen wird das Langschläfer-Genießerfrühstück direkt im Zimmer serviert und Verliebte starten mit einem Frühstück im Bett in den Tag. Beim Candlelight-Dinner am Abend mit Blick auf das Meer wird es zum Ausklang des Tages richtig romantisch.



Zweisamkeit im eigenen Spa (Sauerland, Deutschland)



Die ideale Kombination aus Aktivurlaub und Erholung bietet das Romantik Hotel Freund & SPA-Resort im Sauerland. Im eigenen Spa verbringen Verliebte zärtliche Stunden in einer privaten Wohlfühloase. Ein entspannendes Aromabad sowie eine Teilkörpermassage sind für Gäste während ihres Aufenthalts inklusive. Rund um das Hotel können die frisch verheirateten Paare gemeinsame Wanderungen oder Radtouren unternehmen.



Honeymoon im Kaiserbad (Baden-Württemberg, Deutschland)



Die romantischen Zimmer des Vitalhotel Meiser nur wenige Minuten vom schönen Dinkelsbühl entfernt sind mit Liebe zum Detail eingerichtet. Für Langschläfer serviert das Hotel bis zum späten Morgen ein großzügiges Frühstücksbüffet. Bei einem Kaiserbad in der Wellness-Oase entspannen Hochzeitspaare mit Champagner und genießen innige Momente zu zweit. Ein Highlight des romantischen Kurz-Honeymoons ist ein fünfgängiges Dinner bei Kerzenschein.



Wellness mit Kerzenschein (Schwarzwald, Deutschland)



Eine romantische Auszeit in der Natur erleben Hochzeitspaare im Nordschwarzwald im familiengeführten Hotel Konradshof. Kerzenschein und die natürliche Umgebung von Wäldern und Wiesen schaffen im Naturspa-Refugium mit Naturschwimmteich, Sauna und Ruheraum eine romantische Atmosphäre. Am Abend serviert die Gastgeberfamilie ihren Gästen am Kaminfeuer bei einem Vier-Gänge-Menü kulinarische Spezialitäten aus der Region.



Verliebte Stunden am Mattsee (Salzburger Seenland, Österreich)



Das Kuschelhotel & Spa am See – Seewirt Mattsee ist der optimale Rückzugsort für verliebte Pärchen. Vom modernen Himmelbett aus beobachten Gäste einen atemberaubenden Sonnenaufgang über dem Mattsee, bevor sie sich beim Genießer-Frühstück stärken. Während ihrer romantischen Auszeit zu zweit kann das frisch vermählte Paar in der finnischen Sauna, im Aroma-Kräuterdampfbad sowie in zahlreichen Ruhe- und Kuschelräumen erholsame Stunden in trauter Zweisamkeit genießen. Das sechsgängige Menü am Abend rundet die romantische Auszeit ab.



Romantik pur im Love-Whirl-Boat (Burgenland, Österreich)



Einen romantischen Kurzurlaub mit Luxus pur erleben Verliebte im Maiers Kuschelhotel Loipersdorf Deluxe. Das Zimmer bietet zahlreiche Möglichkeiten für romantische Stunden und ist ausgestattet mit einem kuschligen runden Bett, einer frei stehenden Designbadewanne sowie einer Rainshower Dusche. In den Sommermonaten genießen Pärchen den Liebesgarten mit Outdoor-Swimmingpool, Design-Liegen sowie das Love-Whirl-Boat. Das Luxushotel verwöhnt seine Gäste mit kulinarischen Leckereien und serviert am Abend ein Candlelight-Dinner in einer stimmungsvollen Amtosphäre.



Romantikbad für zwei (Kärnten, Österreich)



Das Thermenwelt Hotel Pulverer empfängt seine Gäste zur Begrüßung mit einem Prosecco und entlässt die verliebten Pärchen in die romantisch dekorierte Juniorsuite. Bei einem Romantikbad in der Champagnerwanne genießen Verliebte ungestörte Zweisamkeit. Diverse Dampfbäder und Saunen sorgen für optimale Erholung während des kurzen Honeymoons. Zum Ausklang des Tages wartet ein romantisches Dinner bei Kerzenschein auf das verliebte Paar.



Flittern im Baumhaus (Murtensee, Schweiz)



Ein außergewöhnliches Ziel für den kurzen Honeymoon verspricht das La Pinte du Vieux Manoir. Im Glasdiamanten verweilen Pärchen in ungestörter Ruhe, umgeben vom tiefen Dickicht der Baumkronen. Der Panoramablick durch die raumhohen Schiebefenster und von der Terrasse auf den Murtensee ist ein Traum. Ein weiteres Highlight ist der private Seezugang zum Steg – abends ist das ein schöner Ort für romantische Sonnenuntergänge.



Minimoon am Luganersee (Tessin, Schweiz)



Auch das Superior Kurhaus Cademario Hotel & Spa ist wie geschaffen für eine Flitter-Auszeit nach der Hochzeit. Das erst kürzlich renovierte Hotel bietet seinen Gästen ein modernes Zimmer mit Balkon und einem beeindruckenden Panoramablick auf den Luganersee. Der großzügige Wellness-Bereich steht während des gesamten Kurzurlaubes zur freien Verfügung. Am Abend genießen Verliebte beim Candlelight-Dinner ihre ungestörte Zweisamkeit.



Champagnerfrühstück und Zweisamkeit am Zürcher See (Zürcher See, Schweiz)



Das Panorama Resort & Spa in Feusisberg am Zürcher Seebecken entführt Pärchen für eine kurze Zeit auf eine luxuriöse und romantische Wellnessreise. Am Morgen wird auf Wunsch ein Champagner-Frühstück auf dem Zimmer serviert. Im privaten Spa Room entspannen Verliebte bei einem Bad im Sole-Whirlpool und einer Relax-Massage. In trauter Zweisamkeit genießen Paare den privaten Steam Room.



Romantisches Zimmer mit privatem Whirlpool (Paris, Frankreich)



Herzlich willkommen in der Stadt der Liebe! Im Hôtel Design Secret de Paris genießen Honeymooner ihre Liebe und erholen sich in sinnlicher Zweisamkeit. Die stilvollen Zimmer spiegeln den Charme der Stadt wider. Das Besondere des Design Boutique Hotel ist, dass jedes der Zimmer mit einem Whirlpool ausgestattet ist. Verliebte genießen ungestört innige Stunden in privater Atmosphäre und entspannen in romantischem Flair im hoteleigenen Wellnessbereich.

weekend4two - Invit Travel GmbH

Mit rund 15.000 Buchungen jährlich ist weekend4two, ein Unternehmen der Invit Travel GmbH, Schweizer Marktführer für Kurzurlaube zu zweit. Im Jahr 2008 gegründet, hat sich weekend4two mit der Vermittlung von sorgfältig zusammengestellten Pauschal-Arrangements für Wochenend- und Kurzreisen in der Touristik-Industrie fest etabliert. 2014 gewann das Unternehmen den MILESTONE Tourismuspreis Schweiz, 2016 wurde es mit dem Swiss E-Commerce Award ausgezeichnet.









