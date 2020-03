Pressemitteilung BoxID: 792149 (Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Wealthcap kauft Hauptsitz eines Pharmaunternehmens von MEDEA

Die MEDEA Real Estate GmbH hat im Auftrag eines Schweizer Family Offices 89,8 % der Besitzgesellschaft der Hauptverwaltung eines auf Impfstoffe spezialisierten Pharmaunternehmens in Tübingen an Wealthcap, Real Asset und Investment Manager aus München, verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das im Februar 2020 fertiggestellte Gebäude mit ca. 13.000 qm Büro-, Labor- und Lagerflächen liegt an einem neuen Campus für innovative Unternehmen und Forschungseinrichtungen, dem „Cyber Valley Tübingen“. Dort sind die Universität Tübingen, das Robert Koch Institut, ein Max-Planck Institut und viele weitere ansässig. Die Immobilie wurde kürzlich an den Mieter übergeben, der diese langfristig anmietet. Die kontinuierlich wachsende Universitätsstadt Tübingen profitiert besonders von ihren Bildungseinrichtungen und Hochschulen sowie dem Klinikum.



„Wir freuen uns über diesen Ankauf: Wir konnten ein zukunftsstarkes Objekt mit Büro- und Laborflächen mit einem hoch innovativen Unternehmen gewinnen, das weltweit führend in der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen ist“, erklärt Joachim Mur, Leiter Investment und Transaktionsmanagement Real Estate bei Wealthcap.



Das Schweizer Family Office wurde vollumfänglich durch MEDEA vertreten. Rechtlich unterstützte auf Verkäuferseite EY Law und auf Käuferseite Heuking Kühn Lüer Wojtek Rechtsanwälte.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (