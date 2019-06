Pressemitteilung BoxID: 756551 (WE DO communication GmbH)

The Future of Mobility: Kampagne zur InnoTrans 2020 kommt von WE DO

Die Berliner Agentur WE DO gewinnt mit der visuellen Kommunikation für die weltweit bedeutendste Verkehrstechnik-Fachmesse ein weiteres Projekt ihres Kunden Messe Berlin

Zum dreizehnten Mal veranstaltet die Messe Berlin GmbH die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik „InnoTrans 2020“. Die Konzeption und Umsetzung der Kommunikation inklusive neuem Key Visual kommt von der Berliner Kommunikationsagentur WE DO communication, die sich in einem Pitchverfahren durchsetzte. Das von WE DO entworfene Key Visual zeigt dynamisch abstrahiert die verschiedenen Transportgattungen, die auf der Messe präsentiert werden. Die Erstellung von Informationsmaterialen und Werbemitteln betreut ebenfalls WE DO. Nach der Kommunikation der „InnoTrans 2010“ konnte WE DO die Messe Berlin zum zweiten Mal von sich überzeugen. Neben der InnoTrans betreut WE DO seit 2017 auch den IFA⁺ Summit für die Messe Berlin.



Auch 2020 steht die InnoTrans vom 22. - 25.September wieder für innovative Formen und zukunftsfähige Ideen in Fortbewegung und Transport. Unter dem Claim „The Future of Mobility“ informiert, diskutiert und vernetzt sich das internationale Fachpublikum in den fünf Segmenten Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Für Fahrzeugneuheiten gibt es auf der InnoTrans zwei ganz besondere Präsentationsflächen: das Outdoor Display mit 3.500 Schienenmetern und das Bus Display mit angeschlossenem Demonstration Course. 2018 füllten 153.421 Besucher*innen aus 149 Ländern die 41 Messehallen.



Das beteiligte Projektteam bei WE DO:

Konzeption & Kreation: Anja Diezel, Daniel Zimniak, Massimilliano Visintainer, Bastian Ötken

Beratung: Henrik Möller, Philipp Reimann



Über die Fachmesse „InnoTrans“:

Die InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, und findet alle zwei Jahre in Berlin statt. Aufgeteilt in die fünf Messesegmente Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction, belegt die InnoTrans alle 41 Hallen des Berliner Messegeländes. Die InnoTrans Convention, das hochkarätige Rahmenprogramm der Veranstaltung, komplettiert die Fachmesse.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (