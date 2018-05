Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The Lego® Group und DC Entertainment kündigen Lego® DC Super-Villains an

Böse sein macht Spaß - im allerersten LEGO® Spiel, in dem es um die Schurken geht, mit einer rasend komischen und originellen Geschichte, geschrieben in Zusammenarbeit mit DC Brandneu! Erstelle und spiele mit deinem eigenen DC-Superschurken Die Spieler-Anpassung steht im Mittelpunkt der Geschichte Hamburg, 30. Mai 2018 - Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO® Group und DC Entertainment kündigen heute LEGO DC Super-Villains an. Erstmals tauchen Spieler bei diesem LEGO Game in ein Abenteuer ein, in dem die Schurken die Hauptrolle spielen. Es ist vollgepackt mit den beliebtesten Schauplätzen und Charakteren aus dem DC-Universum. Zum ersten Mal haben die Spieler in einem LEGO Game die Möglichkeit, ihren eigenen DC-Superschurken zu erstellen und das ganze Spiel mit ihm zu spielen. Ihr Charakter wird zum Mittelpunkt der Geschichte und schließt sich mit einer kultigen Vielfalt an Schurken zusammen, um die urkomische und originelle Geschichte zu erleben, die in Zusammenarbeit mit DC geschrieben wurde. LEGO DC Super-Villains wird ab dem 18. Oktober 2018 auf PlayStation®4, Xbox One®, Xbox One X®, Nintendo Switch™ und PC erhältlich sein.



"LEGO DC Super-Villains bietet den Spielern eine unterhaltsame und humorvolle Möglichkeit, jede Menge Unfug anzustellen, indem sie die bösen Kräfte und lustigen Fähigkeiten ihrer DC-Superschurken entfesseln", sagt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games. "Mit noch nie zuvor dagewesenen Anpassungsoptionen können Spieler ihre Charaktere zu Beginn der Geschichte kreieren und einstellen, sowie im Verlauf des bislang lustigsten LEGO Spiels neue Kräfte und Fähigkeiten freischalten."



"Die originelle Geschichte von LEGO DC Super-Villains stellt das DC-Universum auf den Kopf, da sich Spieler in einem unvergesslichen Abenteuer mit denkwürdigen Schurken an namhafte DC-Schauplätze begeben", so Ames Kirshen, Vizepräsident, Interactive & Animation, DC Entertainment. "DCs Charakteraufgebot an legendären Superschurken ist einzigartig und die Fans werden es lieben, sich mit Joker, Harley Quinn, Lex Luthor und einer Reihe anderer Schurken zusammenzuschließen, um die Welt vor einem größerem Übel zu retten."



"LEGO DC Super-Villains bietet den Spielern eine neue Möglichkeit, mit einer Prise unbeschwertem, schurkischem Unfug als ihre Lieblingscharaktere aus dem DC-Universum zu spielen", sagt Sean McEvoy, Vizepräsident Digitale Spiele, The LEGO Group. "Es wird den Spielern gefallen, das umfangreiche DC-Universum auf eine Weise zu erforschen, die nur ein LEGO Spiel bieten kann."



In LEGO DC Super-Villains ist die Justice League verschwunden und hat den Schutz der Erde einer neuen Heldentruppe aus einem Paralleluniversum überlassen, die sich selbst das "Justice Syndicate" nennt. Renommierte DC-Superschurken aus der "Legion of Doom" finden heraus, dass diese neuen Helden vielleicht nicht die Helden sind, für die sie sich ausgeben. Die komplett anpassbaren Superschurken-Charaktere eines jeden Spielers übernehmen das Kommando. Dieses Team von Außenseiter-Kriminellen muss sich zusammenschließen, um die bösen Absichten der Inkognito-Fremden aufzudecken und zu vereiteln.



Zu Beginn der Kampagne können Spieler ihren eigenen einzigartigen Schurken und Hauptcharakter des gesamten Spiels erstellen und sich im Story-Modus mit einer Vielfalt an DC-Superschurken zusammenschließen. Im Verlauf des Spiels werden Spieler neue Fähigkeiten und Kräfte freischalten und ihren Charakter weiterhin anpassen, um sich der bösen Bedrohung zu stellen. Freunde und Familie können dank des unterhaltsamen, lokalen Co-Op-Modus für zwei Spieler jederzeit in den Story-Modus einsteigen und sich in epischen Bosskämpfen verbünden.



Eine Deluxe-Edition des Spiels (nur digital erhältlich), welche die Inhalte des Hauptspiels, den Season Pass, das Justice League Dunkles DLC-Charakter-Paket sowie frühzeitigen Zugriff auf das DC Super-Villains: TV-Serie DLC-Charakter-Paket enthält, kann ab sofort vorbestellt werden. Die Retail-Version enthält zudem in limitierter Auflage das DC Super-Heroes TV-Serie DLC-Charakter-Paket.



Weitere Informationen gibt es auf http://chaos-is-coming.wbgames.com und den offiziellen LEGO DC Super-Villains Social-Media-Kanälen auf Facebook und YouTube sowie @LEGODCGAME auf Instagram und Twitter.



