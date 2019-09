Pressemitteilung BoxID: 767644 (Warner Bros Entertainment GmbH)

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und Universal Games and Digital Platforms veröffentlichen am 19. September 2019 LEGO® Jurassic World für Nintendo Switch™

Ein starkes Adventuregame, das vier Filme der Welt von Jurassic World umfasst, erobert am 19. September eine neue Plattform

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und Universal Games and Digital Platforms veröffentlichen am Donnerstag, den 19. September 2019 LEGO® Jurassic World für Nintendo Switch™. Das Spiel unterstützt den Handheld-Modus und wird auch auf der neuen Nintendo Switch™ Lite spielbar sein.



Das von TT Games entwickelte und von Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlichte LEGO Jurassic World umfasst mehr als zwei Jahrzehnte der epischen „Jurassic World“-Reihe von Universal Pictures und Amblin Entertainment. Das spannende Abenteuer erschafft die unvergesslichen Szenen und Actionsequenzen aus Jurassic Park, Vergessene Welt: Jurassic Park, Jurassic Park III und Jurassic World in LEGO Form und mit dem typischen LEGO Humor von TT Games neu. Fans können Schlüsselmomente spielen und haben die Möglichkeit, die weitläufigen Inseln Isla Nublar und Isla Sorna zu erkunden.



„LEGO Jurassic World ist eines der erfolgreichsten LEGO Spiele überhaupt und wir freuen uns sehr, es einer neuen Generation von Spielern auf der Nintendo Switch™ nahezubringen“, erläutert Jonathan Smith, Head of Production und Strategic Director von TT Games. „Spieler aller Altersstufen werden ihren Spaß haben, die wunderbaren und aufregenden Abenteuer der Filme nachzuspielen, diesmal mit der ganzen Flexibilität, die diese Konsole bietet.“



In den Rollen heldenhafter Filmfiguren wie Dr. Ian Malcolm, Dr. Henry Wu, Claire Dearing, Owen Grady und anderer übernehmen die Spieler den Auftrag, in 20 Story-Leveln wertvollen Bernstein mit Dinosaurier-DNA zu sammeln. Die gesammelte DNA können die Spieler nutzen, um im Dino-Bearbeiter völlig neue Dinosaurier zu erschaffen, indem sie Farben, Körperteile und Fähigkeiten frei zusammenstellen. Oder sie treten in die riesigen Fußstapfen der LEGO Dinosaurier und spielen das Spiel selbst als riesige Bestien.



LEGO Jurassic World für Nintendo Switch ist für Kinder ab 6 Jahren freigegeben und ist ab dem 19. September 2019 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 39,99 Euro im Handel erhältlich. Das Spiel ist auch für PlayStation® 4 und Xbox One erhältlich.



LEGO® Jurassic World für Nintendo Switch enthält außerdem drei bereits veröffentlichte DLC-Pakete:

- Jurassic World DLC-Paket: Gibt den Spielern Zugriff auf zwei neue Fahrzeuge, das JURASSIC-Einsatzfahrzeug und das JURASSIC WORLD-Shuttle, sowie sechs neue Charaktere und mehr.

- Jurassic Park Trilogie-Paket Nr. 1: Gewährt Zugang zu drei Charakteren und einem Fahrzeug: dem Dino-Abrichter, Eric Kirby und Paul Kirby und dem Tiernothilfe-Fahrzeug.

- Jurassic Park Trilogie-Paket Nr. 2: Bietet Zugang zu drei weiteren Charakteren und einem Fahrzeug: dem Jurassic Park Hubschrauberpiloten, Lex und Tim Murphy und Dr. Ian Malcolms Cabrio.



Weitere Informationen zu LEGO® Jurassic World gibt es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen auf Facebook, Twitter und Instagram.



Über das Jurassic World-Franchise

Das Jurassic World-Franchise entführt Zuschauer aller Altersgruppen in eine neue Zeit der Wunder und Gefahren, in der Dinosaurier und Menschen lernen müssen, miteinander zu koexistieren. Jurassic World ist mehr als ein Film-Franchise. Diese 5 Milliarden Dollar schwere Filmserie präsentiert ein überlebensgroßes Ziel für Erkundungen, Entdeckungen und epische Abenteuer. Dinosaurier werden zum Leben erweckt – in Jurassic World.



Über TT Games

TT Games, ein Tochterunternehmen von Warner Bros. Entertainment Inc., ist die Entwicklungsgruppe hinter den Hitfranchises der LEGO Videospiele wie LEGO® Batman™, LEGO® Star Wars™, LEGO® Harry Potter™, LEGO® Marvel Super Heroes und LEGO® Indiana Jones™ sowie den beliebten Titeln LEGO® Marvel’s Avengers, LEGO® Jurassic World™, LEGO® Worlds und vielen mehr, von denen bis heute zusammen weltweit über 200 Millionen Einheiten verkauft wurden. TT Games hat Standorte in Knutsford, Wilmslow, Brighton und Maidenhead in Großbritannien und richtet sein Augenmerk insbesondere auf Spiele höchster Qualität für Konsolen, Handhelds, Mobilgeräte und PC mit der Zielgruppe junger Spieler und ihren Familien. Zusätzliche Informationen über TT Games gibt es auf www.ttgames.com.



Über The LEGO Group

Bei der LEGO Group handelt es sich um ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Billund in Dänemark und großen Standorten in Enfield, USA, London, Vereinigtes Königreich, Shanghai, China und Singapur. LEGO wurde 1932 von Ole Kirk Kristiansen gegründet, baut auf dem legendären LEGO® Stein auf und ist einer der weltweit größten Hersteller von Spielmaterialien. Der Unternehmensleitsatz lautet: „Nur das Beste ist gut genug“. So hat sich das Unternehmen der Förderung von Kindern verschrieben und möchte die Baumeister von morgen mit kreativem Spielen und Lernen inspirieren und ihnen die Möglichkeit zur Entfaltung bieten. LEGO Produkte werden weltweit verkauft und können unter www.LEGO.com virtuell erforscht werden.



Über Universal Games and Digital Platforms

Die Universal Games and Digital Platforms-Gruppe vermarktet das breite Portfolio an IPs und Charakteren von NBCUniversal. Die Games and Digital Platforms-Gruppe ist eine Geschäftseinheit der Universal Brand Development, der die Aufgabe anvertraut wurde, das geistige Eigentum, die Serien, Charaktere und Geschichten der Firma mithilfe von innovativen physischen und digitalen Produkten, Inhalten und Kundenerlebnissen weiterzuentwickeln. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst von Universal Pictures, Illumination Entertainment, DreamWorks Animation und NBCUniversal cable and television entwickeltes Eigentum. Universal Brand Development ist Teil von NBCUniversal, einem Tochterunternehmen der Comcast Corporation: www.universalbranddevelopment.com.



LEGO JURASSIC WORLD © 2019 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. © 2019 The LEGO Group. Jurassic World © 2019 Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (