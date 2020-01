Pressemitteilung BoxID: 784652 (Warner Bros Entertainment GmbH)

Mortal Kombat 11 Pro Kompetition - Final Kombat 2020 - mit Ehrengästen und exklusiven neuen Inhalten

Die sechzehn besten Kämpfer treten im globalen eSports-Finale um ein Preisgeld von 100.000 $ gegeneinander an / Final Kombat 2020 findet am 8. März im Park West Theater von Chicago statt - Tickets sind ab sofort verfügbar!

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios und Intersport geben heute bekannt, dass beim Finale der Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, Final Kombat 2020, Todd McFarlane (Erfinder von Spawn und Creative Director/CEO von McFarlane Toys), Keith David (Synchronsprecher von Spawn in Mortal Kombat 11), Cary-Hiroyuki Tagawa (Synchronsprecherin von Shang Tsung in Mortal Kombat 11) und Ed Boon (Creative Director von NetherRealm Studios und Co-Creator von Mortal Kombat) als Ehrengäste mit dabei sind. Im Rahmen des Haupt-Events dieses eSports-Programms können die Teilnehmer beim Final Kombat 2020 auch einen ersten Blick auf den offiziellen Mortal Kombat 11 Gameplay-Trailer von Spawn sowie weitere Inhalte und Aktivitäten vor Ort werfen.



Final Kombat 2020 findet am 8. März im historischen Theater Park West in Chicago statt und bringt die sechzehn besten Spieler von Mortal Kombat 11 aus der ganzen Welt zusammen, darunter die Gewinner des regulären Saisonturniers aus Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Australien und dem Nahen Osten sowie einen Finalisten des „Letzte Chance“-Qualifikationsturniers, das am 7. März in der Ignite Gaming Lounge in Skokie, Illinois, abgehalten wird. Alle sechzehn Teilnehmer kämpfen dann beim Final Kombat um ihren Anteil des Preisgeldes in Höhe von 100.000 $.



Tickets für Final Kombat 2020 gibt es hier: https://finalkombat2020.eventbrite.com/



Final Kombat 2020 wird außerdem weltweit auf allen Kanälen von Mortal Kombat 11 live ausgestrahlt, darunter Twitch (NetherRealm), YouTube (Mortal Kombat), Mixer (NetherRealm), Twitter (@MortalKombat), Facebook (@MortalKombat) und Steam (Mortal Kombat 11).



Im Folgenden ist eine Liste aller Teilnehmer des Final Kombat 2020 sowie eine Liste der Ehrengäste und geplanten Aktivitäten.



Teilnehmer am Final Kombat 2020:





SonicFox (USA)

BC Dragon (USA)

CGL NinjaKilla_212 (USA)

NASR Tekken Master (Bahrain)

PXP A F0xy Grampa (UK)

AF DizzyTT (UK)

UYU Deoxys (USA)

PG Hayatei (Kanada)

UYU Rewind (USA)

END Scar (USA)

CGL Tweedy (USA)

Noble Semij (USA)

LOK Nivek (Griechenland)

D2-Stabs (Kanada)

Konqueror249 (Brasilien)

Sieger des „Letzte Chance“-Qualifikationsturniers (Entscheidung am 7. März)





Ehrengäste und Aktivitäten beim Final Kombat 2020:





Ehrengäste: Todd McFarlane (Erfinder von Spawn und Creative Director/CEO von McFarlane Toys), Keith David (Synchronsprecher von Spawn in Mortal Kombat 11), Cary-Hiroyuki Tagawa (Synchronsprecherin von Shang Tsung in Mortal Kombat 11) und Ed Boon (Creative Director von NetherRealm Studios und Co-Creator von Mortal Kombat).

Erste Vorführung des offiziellen Mortal Kombat 11 Gameplay-Trailers von Spawn sowie Bekanntgabe weiterer neuer Inhalte. Spawn wird ab dem 17. März (Vorabzugriff) als Teil des Kombat-Packs in Mortal Kombat 11 spielbar sein.

Exklusive Enthüllung des Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge Red Band Trailer. Den originalen Trailer gibt es hier: https://www.youtube.com/watch?v=I1vccr3yWBU

Auch Vertreter von MK Kollective werden als Gäste erwartet: Boss Logic (Digital Artist) und Alicia Marie (Costume Designer) und Jayn_one (Graffiti Artist), mit einem weiteren Vertreter, der bald verkündet wird.

Spektakuläre Erlebnisangebote, darunter die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die Mortal Kombat 11-Actionfiguren von McFarlane Toys zu werfen, eine Foto-Ecke im Spawn-Design sowie exklusive Werbeartikel zu Mortal Kombat 11 Final Kombat 2020 für alle Besucher. Mortal Kombat 11-Fanartikel, zur Verfügung gestellt von Rooster Teeth, werden ebenfalls käuflich zu erwerben sein.





Mortal Kombat 11 ist die aktuellste Version des von der Presse gefeierten Franchise, entwickelt von den preisgekrönten NetherRealm Studios und für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch, PC und Stadia erhältlich.



Das Mortal Kombat 11 Kombat Pack ist der beste Weg, das Spielerlebnis von Mortal Kombat 11 mit neuen herunterladbaren Inhalten (DLC) zu erweitern – es enthält sechs Charaktere, zahlreiche Skin- und Ausrüstungssets sowie einen einwöchigen frühzeitigen Zugriff auf alle Inhalte. Die neuen Charaktere, die über das Mortal Kombat 11 Kombat Pack verfügbar sein werden, sind Spawn (17. März mit frühzeitigem Zugriff) sowie der Joker (bereits erhältlich), der Terminator T-800 (bereits erhältlich), Sindel (bereits erhältlich), Nightwolf (bereits erhältlich) und Shang Tsung (bereits erhältlich). Spieler können das Kombat Pack als Teil der Mortal Kombat 11-Premium-Edition zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 99,99 Euro oder einzeln für 39,99 Euro (UVP) erwerben. Alle DLC-Charaktere und Bonus-Charakter-Skins werden nach dem einwöchigen Zeitraum für den frühzeitigen Zugriff auch einzeln erhältlich sein.



Weitere Informationen zu Mortal Kombat™ 11 gibt es unter www.mortalkombat.com oder beteiligen Sie sich am Community-Chat auf Facebook (MortalKombat), Instagram (@MortalKombat), Twitter (@MortalKombat), Twitch (NetherRealm), YouTube (Mortal Kombat), Mixer (NetherRealm), Discord (MortalKombat) und Reddit (MortalKombat).

