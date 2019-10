Pressemitteilung BoxID: 772264 (W. Johannes Wentzel Dr. Nfl. (GmbH & Co.) KG)

Wentzel Dr. HOMES expandiert in der Metropolregion Hamburg und eröffnet in Wedel einen weiteren nachhaltigen Immobilienshop

Immobilien-Eigentümer, -Käufer und -Mieter profitieren nun auch in Wedel und in den Hamburger Bezirken Mitte und Altona vom neuen Immobilien-Konzept des Hamburger Traditionsunternehmens Wentzel Dr. (www.wentzel-dr.de). Mit der Eröffnung eines „Wohlfühl-Immobilienshops“ in Wedel setzt Wentzel Dr. HOMES seine erfolgreiche Expansion fort und stärkt mit dem neuen Standort seine lokale Präsenz und die Immobilienvermarktung in der Metropolregion Hamburg. Neben der fast 200-jährigen Erfahrung und Kompetenz des hanseatischen Familienunternehmens, hebt es sich durch sein verbraucher- und käuferfreundliches Prinzip der Innenprovision ab. Mit diesem zukunftsorientierten Model, seinen regionalen Wurzeln und dem ausgezeichneten Netzwerk unterscheidet sich Wentzel Dr. HOMES von anderen bestehenden Immobilien-Shops und Einzelmaklern. Die Immobilienshop-Eröffnungsfeier ist am Mittwoch, 23. Oktober von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Feldstr. 1 in 22880 Wedel.



Die Stadt Wedel mit ihren mehr als 34.500 Einwohnern liegt an der Unterelbe in der Metropolregion Hamburg – ein attraktiver Lebensraum und damit ein hochinteressanter Immobilienmarkt. Deshalb eröffnet Wentzel Dr. HOMES in Wedels bester Lage (Feldstraße 1) einen weiteren Immobilienshop, um sein erfolgreiches wie ungewöhnliches Immobilien-Konzept und Immobilien-Netzwerk weiter auszubauen. Neben den bereits bestehenden Immobilienshops in Glinde, Norderstedt und Quickborn sowie der Zentrale in Hamburg ist dieser, nach Ahrensburg und Buxtehude, bereits der dritte gemeinsame Immobilienshop nach der Fusion von German Homes und Wentzel Dr. Vertrieb vor einem Jahr. Weitere Wentzel Dr. HOMES Immobilienshop-Eröffnungen sind für 2020 geplant. Ein doppelter Grund zum Feiern, denn 2020 ist das Jubiläumsjahr von Wentzel Dr.: Nächstes Jahr wird Deutschlands ältestes Immobilienunternehmen 200 Jahre alt!



„Die Region Wedel / Hamburg ist eine dynamische Wachstumsregion und deshalb ein sehr attraktiver Immobilienmarkt“, sagt Wentzel Dr. HOMES Shopleiter Matthias Schwier. Wedel grenzt direkt an die Elbmetropole Hamburg. Das positive Wirtschaftsklima lockt nicht nur viele hochqualifizierte Mitarbeiter in die Region, es fördert zudem den privaten Wohlstand. Die Kaufkraft der Einwohner gehört seit Jahren zu den höchsten in Deutschland“, betont der erfahrene Immobilienexperte Matthias Schwier.



Wentzel Dr. HOMES makelt jetzt mit Bestellerprinzip in Wedel / Hamburg-Mitte & Altona



Wentzel Dr. HOMES (www.wentzel-dr.de/franchise) zeichnet sich neben Erfahrung und Fachexpertise als Deutschlands ältestes Immobilienunternehmen, lokalen und regionalen Immobilienmarktkenntnissen sowie einem tief in der Region verwurzeltem Netzwerk vor allem durch einen für die Käufer in den meisten Fällen provisionsfreien Immobilienerwerb aus. „Das Image des klassischen Immobilienmaklers ist leider nicht positiv besetzt, obwohl der Makler Menschen bei ihrer wohl größten finanziellen Transaktion in ihrem Leben begleitet. Einen großen Anteil an dem negativen Image hat die in der Metropolregion Hamburg weit verbreitete Käufercourtage. Wentzel Dr. HOMES hingegen wendet in den meisten Verkaufsfällen von Wohnimmobilien eine Verkäufercourtage und den damit verbundenen Verzicht auf Außenprovisionen an. Dieses sorgt bei den Verkaufsfällen für ein gutes Gefühl im Vorfeld eines Immobilienkaufs bei den Kaufinteressenten – jetzt auch in Wedel, Hamburg Mitte und Altona“, weiß Wentzel Dr. HOMES Geschäftsführer Jovica Denadija. „Ein Eigentümer kann letztlich den Einsatz des Maklers und entsprechend dessen Courtageanspruch besser einschätzen als der Käufer. Der Eigentümer bekommt den gesamten Immobilienvermarktungsprozess mit: Im Vorfeld den Bewertungsprozess, die Erstellung der Verkaufsunterlagen, die Werbung und Generierung von Kaufinteressenten sowie die gesamten Besichtigungen. Der Interessent hat hingegen eventuell nur ein einziges Mal Kontakt mit dem Makler und möchte dann kaufen. So wird meist nur vom Eigentümer der tatsächliche Nutzen eines professionellen Immobilienmaklers wahrgenommen und auch geschätzt“, erklärt Denadija.



Nachhaltig & mit „Lounge-Feeling“: Wentzel Dr. HOMES „Wohlfühl“-Immobilienshops



Nicht nur das sogenannte Bestellerprinzip unterscheidet Wentzel Dr. HOMES eindeutig von anderen Immobilienunternehmen und Maklern, sondern auch die Konzeption und Einrichtung der neuartigen Immobilienshops. „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Wentzel Dr. HOMES Firmenphilosophie. Daher sind die ressourcenschonende Planung und Realisation sowie der Betrieb der Wentzel Dr. HOMES Immobilienshops wie in Wedel elementar. Wir haben auf natürliche Werkstoffe und Klimaneutralität geachtet, wo immer es möglich war. Lernen Sie die neue Art der Immobiliengeschäfte persönlich kennen und besuchen Sie den neuen Wentzel Dr. HOMES Immobilienshop in Wedel. Wir freuen uns, Sie am Mittwoch, 23. Oktober zur großen Eröffnungsfeier in der Feldstraße 1 begrüßen zu dürfen!“ erklärt Matthias Schwier im Namen des Wentzel Dr. HOMES Teams Wedel.

