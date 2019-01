VU Verlagsunion übernimmt Vertrieb von Batman

02.01.19

Der britische Verlag Eaglemoss launcht mit der „Batman Graphic Novel Collection“ ein neues Partwork im deutschsprachigen Raum. Die VU Verlagsunion übernimmt für diese Reihe den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Erstverkaufstag der exklusiven Buchserie ist der 2. Januar 2019.



Die Bücher der Batman Graphic Collection entführen die Leser in die aufregende Welt des Milliardärs Bruce Wayne, der als Batman seine Heimatstadt Gotham City vor Bösewichten beschützt. Sie erzählen seine gesamte Lebensgeschichte. Im März dieses Jahres wird Batman 80 Jahre alt, doch die Faszination an der Fledermaus aus dem Hause DC Comics ist bei Jung und Alt weiterhin ungebrochen.



„Diese hochwertige, exklusive Hardcover-Edition von Eaglemoss gehört zu den größten Werken der Comic-Geschichte und verdient eine optimale Präsenz im Einzelhandel“, so VU-Geschäftsleiter Mark Schrader. „Um den vertrieblichen hohen Anforderungen von Batmans Lebensgeschichte gerecht zu werden, wurden aufgrund von umfangreichen Tests detaillierte Verteiler erstellt und mit den Handelspartnern abgesprochen, so dass die zu erwartende große Nachfrage nach diesem Partwork entsprechend befriedigt werden kann.“



Seit dem Start der Zusammenarbeit zwischen VU und Eaglemoss vor einem Jahr hat die VU Verlagsunion viele Details in der vertrieblichen Steuerung weiterentwickelt und unter anderem ein auf Partworks abgestimmtes, spezielles Vertriebscontrolling eingeführt. Der VU-eigene Außendienst hat dazu bereits vorab die Handelspartner umfangreich über das neue Partwork informiert und die Markteinführung intensiv vorbereitet. Neben einer großen TV- und Onlinekampagne wird der Start der Reihe durch neuentwickelte, hochwertige Partwork-Displays der VU unterstützt. Vario-Plakate, attraktive Papp-Tresen-Displays sowie umfangreiche Screen-Werbung gewährleisten darüber hinaus die Aufmerksamkeit an Top-Standorten im Grosso und im Bahnhofsbuchhandel.

